https://ria.ru/20241112/ufa-1983309716.html

Парк в Уфе, где качели упали на ребенка, было запрещено посещать

Парк в Уфе, где качели упали на ребенка, было запрещено посещать - РИА Новости, 12.11.2024

Парк в Уфе, где качели упали на ребенка, было запрещено посещать

Парк имени Лесоводов Башкирии в Уфе, где при падении качелей пострадал 6-летний мальчик, был закрыт на реконструкцию, и его запрещено было посещать, сообщили... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:26

2024-11-12T15:26

2024-11-12T15:26

уфа

россия

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УФА, 12 ноя – РИА Новости. Парк имени Лесоводов Башкирии в Уфе, где при падении качелей пострадал 6-летний мальчик, был закрыт на реконструкцию, и его запрещено было посещать, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Уфы. По данным мэрии, 27 октября на территории реконструируемого лесопарка имени Лесоводов Башкирии произошёл инцидент: на 6-летнего ребёнка упали детские качели. После оказания первой медицинской помощи в больнице №17 его отправили в региональную детскую больницу. В местных Telegram-каналах писали, что врачи диагностировали у малыша открытый перелом челюсти в трёх местах. "На территории площадки на время работ информационные таблички и ограждающие ленты были размещены заблаговременно. Как и ранее, периметр детской площадки ограждён сигнальной лентой, на игровом оборудовании размещены таблички о запрете их использования. Добавим, что на разных участках территории лесопарка установлены информационные щиты, а зоны, которые ещё не прошли технадзор, также перекрыты сигнальными лентами. Все работы завершатся в конце ноября", - прокомментировали в мэрии. Ранее в соцсетях появилось видео, которое снимала мать пострадавшего ребенка. На кадрах видно, что детская площадка ограждена сигнальными лентами, но там всё равно играет много детей под присмотром родителей. Следственные органы Башкирии по данному факту возбудили уголовное дело по статье УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

https://ria.ru/20241105/shkolnik-1981885068.html

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уфа, россия, происшествия