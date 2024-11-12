https://ria.ru/20241112/ubiystvo-1983268676.html
Жителя Нижегородской области ждет суд за убийство 28-летней давности
Жителя Нижегородской области ждет суд за убийство 28-летней давности - РИА Новости, 12.11.2024
Жителя Нижегородской области ждет суд за убийство 28-летней давности
Пожилой мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство 17-летней девушки в Нижегородской области 28 лет назад, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:00
2024-11-12T13:00
2024-11-12T13:14
происшествия
нижегородская область
павлово
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя – РИА Новости. Пожилой мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство 17-летней девушки в Нижегородской области 28 лет назад, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Тело молодой девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено во дворе школы в городе Павлово Нижегородской области 20 ноября 1996 года. Было возбуждено уголовное дело по пункту "г" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное с особой жестокостью). Преступление оставалось не раскрытым на протяжении почти 28 лет. Летом 2024 года была установлена причастность к убийству ранее судимого 63-летнего жителя города Павлово. Следствием и судом установлено, что в ноябре 1996 года нетрезвый мужчина встретил 17-летнюю девушку, с которой решил познакомиться и проводить ее до дома. По пути между ними произошла ссора, в ходе которой он нанес девушке ножом множественные колото-резаные ранения, а затем переместил ее тело за гаражи школы и скрылся. "В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания и сообщил об обстоятельствах совершенного им преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241108/ubiystvo-1982676036.html
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происшествия, нижегородская область, павлово, россия, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Нижегородская область, Павлово, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Жителя Нижегородской области ждет суд за убийство 28-летней давности
Жителя Нижегородской области ждет суд за убийство девушки 28-летней давности