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В Верхневолжье отменили возрастной ценз на поддержку при погашении ипотеки - РИА Новости, 12.11.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:32 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/tver-1983311675.html
В Верхневолжье отменили возрастной ценз на поддержку при погашении ипотеки
В Верхневолжье отменили возрастной ценз на поддержку при погашении ипотеки - РИА Новости, 12.11.2024
В Верхневолжье отменили возрастной ценз на поддержку при погашении ипотеки
В Тверской области отменили возрастной ценз для родителей при получении поддержки на частичное погашение ипотеки при рождении детей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:32
2024-11-12T15:32
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Тверской области отменили возрастной ценз для родителей при получении поддержки на частичное погашение ипотеки при рождении детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вопросы совершенствования системы государственной поддержки семей с детьми рассмотрены на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел губернатор Игорь Руденя. Внесены изменения в порядок предоставления социальных выплат на частичное погашение ипотечных жилищных кредитов при рождении (усыновлении) детей – установлено получение данной выплаты без верхних ограничений по возрасту. До сентября этого года воспользоваться данной мерой поддержки могли семьи, если возраст одного из супругов не превышал 35 лет. Затем по инициативе главы региона верхняя возрастная планка была поднята до 40 лет. Тогда же Руденя поставил задачу перед Минсемьи региона о проработке вопроса отмены возрастного ценза по аналогии с многодетными семьями, которым выплаты и до этого уже предоставлялись вне зависимости от возраста родителей. "Таким образом дадим возможность женщинам независимо от возраста принимать решения о рождении детей и получать материальную мотивацию на приобретение жилья. Надеемся, что данная мера даст дополнительный стимул для рождения детей в нашей области", - отметил тогда губернатор. С сентября этого года по инициативе Рудени увеличен размер социальных выплат на частичное погашение ипотеки при рождении ребенка. Важное условие для получения выплаты – соблюдение последовательности: брак – ипотечный кредит – рождение ребенка. Новорожденный должен быть зарегистрирован в органах ЗАГС Тверской области. Получить выплаты могут только граждане РФ. При этом заявитель должен прожить в регионе суммарно не менее 15 лет, а его супруг или супруга – не менее 15 лет в любом субъекте РФ, в том числе в Тверской области. Отныне такие же требования к цензу проживания действуют и при получении материнского семейного (регионального) капитала, ежемесячного пособия многодетной семье, льготы по оплате вывоза ТКО.
https://ria.ru/20241112/verkhnevolzhe-1983279479.html
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россия, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Тверская область

В Верхневолжье отменили возрастной ценз на поддержку при погашении ипотеки

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкТверь
Тверь - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Тверской области отменили возрастной ценз для родителей при получении поддержки на частичное погашение ипотеки при рождении детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопросы совершенствования системы государственной поддержки семей с детьми рассмотрены на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел губернатор Игорь Руденя.
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Внесены изменения в порядок предоставления социальных выплат на частичное погашение ипотечных жилищных кредитов при рождении (усыновлении) детей – установлено получение данной выплаты без верхних ограничений по возрасту.
До сентября этого года воспользоваться данной мерой поддержки могли семьи, если возраст одного из супругов не превышал 35 лет. Затем по инициативе главы региона верхняя возрастная планка была поднята до 40 лет. Тогда же Руденя поставил задачу перед Минсемьи региона о проработке вопроса отмены возрастного ценза по аналогии с многодетными семьями, которым выплаты и до этого уже предоставлялись вне зависимости от возраста родителей.
"Таким образом дадим возможность женщинам независимо от возраста принимать решения о рождении детей и получать материальную мотивацию на приобретение жилья. Надеемся, что данная мера даст дополнительный стимул для рождения детей в нашей области", - отметил тогда губернатор.
С сентября этого года по инициативе Рудени увеличен размер социальных выплат на частичное погашение ипотеки при рождении ребенка.
Важное условие для получения выплаты – соблюдение последовательности: брак – ипотечный кредит – рождение ребенка. Новорожденный должен быть зарегистрирован в органах ЗАГС Тверской области.
Получить выплаты могут только граждане РФ. При этом заявитель должен прожить в регионе суммарно не менее 15 лет, а его супруг или супруга – не менее 15 лет в любом субъекте РФ, в том числе в Тверской области.
Отныне такие же требования к цензу проживания действуют и при получении материнского семейного (регионального) капитала, ежемесячного пособия многодетной семье, льготы по оплате вывоза ТКО.
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