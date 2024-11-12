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Умер киновед Валерий Турицын

Умер киновед Валерий Турицын - РИА Новости, 12.11.2024

Умер киновед Валерий Турицын

Киновед, историк кино, педагог, член Союза кинематографистов РФ Валерий Турицын умер в возрасте 86 лет, сообщается в Telegram-канале союза. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:59

2024-11-12T15:59

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Киновед, историк кино, педагог, член Союза кинематографистов РФ Валерий Турицын умер в возрасте 86 лет, сообщается в Telegram-канале союза. "Одиннадцатого ноября 2024 года на 87-м году жизни скончался замечательный киновед, историк кино, педагог, член Союза кинематографистов РФ Валерий Николаевич Турицын", - говорится в сообщении. Коллеги отметили, что Турицын каждому фильму и историческому факту всегда давал точный, полный и неравнодушный комментарий, "радуясь, что может заполнить еще одну лакуну в знаниях о любимом киноискусстве, и радуя собеседников своим ясным взглядом и интересным, подчас неожиданным ракурсом". "Будучи обстоятельным лектором, Валерий Николаевич никогда не переставал учиться, никогда не терял вкуса к новым фактам и новым впечатлениям. Несмотря на развитие болезни в последние годы, он регулярно общался с молодыми коллегами, для которых из преподавателя – при всей разнице в возрасте – превратился в друга. Нам будет очень не хватать вас, Валерий Николаевич", - заключили в публикации. Турицын окончил киноведческий факультет ВГИКа в 1961 году. На первом году учебы в аспирантуре он начал преподавать на кафедре киноведения, где в дальнейшем проработал почти 60 лет.

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следственный комитет россии (ск рф), вгик, россия, валерий турицын