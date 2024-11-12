https://ria.ru/20241112/tula-1983368558.html

Тульского экс-полицейского заподозрили в организации незаконной миграции

Тульского экс-полицейского заподозрили в организации незаконной миграции - РИА Новости, 12.11.2024

Тульского экс-полицейского заподозрили в организации незаконной миграции

Экс-начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тульской области... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:01

2024-11-12T18:01

2024-11-12T18:01

происшествия

россия

тульская область

армения

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ТУЛА, 12 ноя – РИА Новости. Экс-начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тульской области задержан по подозрению в организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба СУСК по региону. Как установило следствие, в период с 2020 по 2024 годы задержанный за деньги принимал положительное решение о выдаче квот вместе с другими членами комиссии гражданам из Армении и Азербайджана. При этом он заведомо знал, что адреса их пребывания и мест работы недостоверны. "По версии следствия, сотрудник полиции действовал в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона. В настоящее время мужчина задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а, в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, ч. 3 ст. 210 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СУСК по Тульской области. По данным пресс-службы СУСК, в конце мая был задержан бывший заместитель начальника УМВД по региону. Его арестовали в рамках расследуемого уголовного дела об организации незаконной миграции в составе преступной группы, в котором свыше 20 фигурантов, включая региональных полицейских. В середине октября арестовали еще двух высокопоставленных должностных лиц - заместителя начальника тульской полиции по оперативной работе и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Тульской области. Всех их обвиняют в незаконной выдаче гражданства РФ не менее 700 иностранцам.

https://ria.ru/20241110/rektor-1982933422.html

https://ria.ru/20241017/politsiya-1978453041.html

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тульская область

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происшествия, россия, тульская область, армения