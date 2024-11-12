https://ria.ru/20241112/tu-95ms-1983356797.html

Ту-95МС выполнили плановый четырехчасовой полет над Баренцевым морем

Ту-95МС выполнили плановый четырехчасовой полет над Баренцевым морем - РИА Новости, 12.11.2024

Ту-95МС выполнили плановый четырехчасовой полет над Баренцевым морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:28

2024-11-12T17:28

2024-11-12T17:28

безопасность

россия

баренцево море

арктика

воздушно-космические силы россии

ту-95мс

миг-31

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ. "Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря. Продолжительность полета составила более четырех часов", - говорится в сообщении. Ракетоносцы сопровождались самолетами МиГ-31, добавили в ведомстве. Как отметили в МО РФ, экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20240815/bezopasnost-1966361905.html

https://ria.ru/20240503/minoborony-1943638157.html

россия

баренцево море

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, баренцево море, арктика, воздушно-космические силы россии, ту-95мс, миг-31