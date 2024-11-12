https://ria.ru/20241112/tu-95ms-1983356797.html
Ту-95МС выполнили плановый четырехчасовой полет над Баренцевым морем
Ту-95МС выполнили плановый четырехчасовой полет над Баренцевым морем - РИА Новости, 12.11.2024
Ту-95МС выполнили плановый четырехчасовой полет над Баренцевым морем
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:28
2024-11-12T17:28
2024-11-12T17:28
безопасность
россия
баренцево море
арктика
воздушно-космические силы россии
ту-95мс
миг-31
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ. "Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря. Продолжительность полета составила более четырех часов", - говорится в сообщении. Ракетоносцы сопровождались самолетами МиГ-31, добавили в ведомстве. Как отметили в МО РФ, экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20240815/bezopasnost-1966361905.html
https://ria.ru/20240503/minoborony-1943638157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, баренцево море, арктика, воздушно-космические силы россии, ту-95мс, миг-31
Безопасность, Россия, Баренцево море, Арктика, Воздушно-космические силы России, Ту-95МС, МиГ-31
Ту-95МС выполнили плановый четырехчасовой полет над Баренцевым морем
Два Ту-95МС ВКС выполнили плановый четырехчасовой полет над Баренцевым морем