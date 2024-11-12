https://ria.ru/20241112/tsakhal-1983256980.html
ЦАХАЛ атаковала южный пригород Бейрута
ЦАХАЛ атаковала южный пригород Бейрута - РИА Новости, 12.11.2024
ЦАХАЛ атаковала южный пригород Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли удар по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:13
2024-11-12T12:13
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БЕЙРУТ, 12 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. На месте удара поднялся сильный столб дыма. В небе над южным пригородом Бейрута и центральными кварталами столицы виден израильский разведывательный беспилотник. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей районов Харет Хрейк, Бир эль-Абед, Сфейр, Мрейдже, Лейляки и Хадат покинуть свои дома. Официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в соцсети Х вместе с предупреждением опубликовал фотографии с аэросъемки, на которых обозначены 11 целей в южном пригороде ливанской столицы.
https://ria.ru/20241110/tsakhal-1982977671.html
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ атаковала южный пригород Бейрута
Израильская авиация нанесла удар по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута