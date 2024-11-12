https://ria.ru/20241112/trevoga-1983203953.html

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2024

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T00:56

2024-11-12T00:56

2024-11-12T00:56

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-ресурса, тревогу в этих областях объявляли, начиная с 21.15 мск понедельника, в 0.35 мск ее объявили и в Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241111/kharkov-1983199758.html

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украина, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире