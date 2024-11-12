https://ria.ru/20241112/tramp-1983357665.html

СМИ посчитали, во сколько обойдется уголовное преследование Трампа

СМИ посчитали, во сколько обойдется уголовное преследование Трампа - РИА Новости, 12.11.2024

СМИ посчитали, во сколько обойдется уголовное преследование Трампа

Работа офиса спецпрокурора США Джека Смита, который вел два из четырех уголовных дел против выигравшего выборы президента Дональда Трампа, обойдется более чем в РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:31

2024-11-12T17:31

2024-11-12T17:31

в мире

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

джо байден

камала харрис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Работа офиса спецпрокурора США Джека Смита, который вел два из четырех уголовных дел против выигравшего выборы президента Дональда Трампа, обойдется более чем в 50 миллионов долларов, но преследование политика, вероятнее всего, теперь бесперспективно, пишет издание Newsweek. Смит был назначен 18 ноября 2022 года, его офис занимался делом о незаконном хранении секретных документов Трампом и о попытке вмешательства в выборы. Издание подсчитало в финансовой отчетности минюста, что зарплаты, аренда, расходы и другие траты на офис с ноября 2022 года до конца нынешнего марта достигли 35,7 миллиона долларов, а до сентября - 48 миллионов. "Что приведет к расходам гораздо выше 50 миллионов долларов, ближе к 60 миллионам ко времени, когда Трамп займет должность", - говорится в сообщении. Эксперты издания считают, что Смит подаст в отставку, не дожидаясь вступления в должность Трампа, который обещал уволить его первым делом. Как сообщалось, Смит уже обратился в суд Вашингтона с просьбой взять паузу в рассмотрении дела о якобы вмешательстве в выборы и связанном с ним штурме Капитолия, объявив, что гособвинению предстоит учесть результаты выборов. Действующий президент США Джо Байден ранее заявлял, что американские граждане выскажутся о виновности Трампа в ходе голосования. Трамп стал первым победителем выборов в США, против которого открыты уголовные дела. Трампу предъявлены обвинения по четырем уголовным делам, два из которых ведутся офисом Смита, а значит, находятся в федеральной юрисдикции, то есть после инаугурации, новый президент сможет помиловать себя или распустить офис спецпрокурора. Но американские СМИ и эксперты считают, что правоохранители прекратят преследование политика, не дожидаясь его вступления в должность. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение и поздравила соперника. Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует победу республиканца с 50,5% поддержки избирателей и 312 голосами выборщиков, соперница получила 48% и 226 голосов выборщиков. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20240422/blumberg-1941406145.html

https://ria.ru/20240309/pompeo-1931977612.html

https://ria.ru/20240415/protsess-1940207090.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, камала харрис