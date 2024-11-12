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Группа The White Stripes отозвала иск против Трампа - РИА Новости, 12.11.2024
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15:31 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/tramp-1983311365.html
Группа The White Stripes отозвала иск против Трампа
Группа The White Stripes отозвала иск против Трампа - РИА Новости, 12.11.2024
Группа The White Stripes отозвала иск против Трампа
Известная американская рок-группа The White Stripes отозвала свой иск против победившего на выборах президента США Дональда Трампа за несогласованное... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:31
2024-11-12T15:31
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Известная американская рок-группа The White Stripes отозвала свой иск против победившего на выборах президента США Дональда Трампа за несогласованное использование своей знаменитой песни Seven Nation Army в ходе предвыборной кампании республиканца, сообщает издание USA Today со ссылкой на судебный документ. В начале сентября White Stripes подала в суд на Трампа за несогласованное использование своей песни в ходе избирательной кампании. Согласно тексту иска, размещенного на сайте службы новостей судов США, штаб кампании Трампа без ведома участников группы опубликовал в социальных сетях видео, на котором республиканец поднимается в самолет под звуки "очень характерного" и "легко узнаваемого" гитарного рифа из песни Seven Nation Army. "Джек и Мэг Уайт, которые распустили группу в 2011 году, добровольно отозвали иск по нарушению авторских прав. Причина не была указана", - говорится в публикации USA Today со ссылкой на документ, поданный в федеральный суд Нью-Йорка. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240522/video-1947550462.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Группа The White Stripes отозвала иск против Трампа

White Stripes отозвали иск к Трампу за использование песни Seven Nation Army

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Известная американская рок-группа The White Stripes отозвала свой иск против победившего на выборах президента США Дональда Трампа за несогласованное использование своей знаменитой песни Seven Nation Army в ходе предвыборной кампании республиканца, сообщает издание USA Today со ссылкой на судебный документ.
В начале сентября White Stripes подала в суд на Трампа за несогласованное использование своей песни в ходе избирательной кампании. Согласно тексту иска, размещенного на сайте службы новостей судов США, штаб кампании Трампа без ведома участников группы опубликовал в социальных сетях видео, на котором республиканец поднимается в самолет под звуки "очень характерного" и "легко узнаваемого" гитарного рифа из песни Seven Nation Army.
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"Джек и Мэг Уайт, которые распустили группу в 2011 году, добровольно отозвали иск по нарушению авторских прав. Причина не была указана", - говорится в публикации USA Today со ссылкой на документ, поданный в федеральный суд Нью-Йорка.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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