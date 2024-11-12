Группа The White Stripes отозвала иск против Трампа
White Stripes отозвали иск к Трампу за использование песни Seven Nation Army
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Известная американская рок-группа The White Stripes отозвала свой иск против победившего на выборах президента США Дональда Трампа за несогласованное использование своей знаменитой песни Seven Nation Army в ходе предвыборной кампании республиканца, сообщает издание USA Today со ссылкой на судебный документ.
В начале сентября White Stripes подала в суд на Трампа за несогласованное использование своей песни в ходе избирательной кампании. Согласно тексту иска, размещенного на сайте службы новостей судов США, штаб кампании Трампа без ведома участников группы опубликовал в социальных сетях видео, на котором республиканец поднимается в самолет под звуки "очень характерного" и "легко узнаваемого" гитарного рифа из песни Seven Nation Army.
"Джек и Мэг Уайт, которые распустили группу в 2011 году, добровольно отозвали иск по нарушению авторских прав. Причина не была указана", - говорится в публикации USA Today со ссылкой на документ, поданный в федеральный суд Нью-Йорка.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.