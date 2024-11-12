https://ria.ru/20241112/tramp-1983249686.html

Президент Финляндии призвал ЕС больше вкладываться в безопасность

Президент Финляндии призвал ЕС больше вкладываться в безопасность - РИА Новости, 12.11.2024

Президент Финляндии призвал ЕС больше вкладываться в безопасность

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе необходимо больше вкладываться в собственную безопасность после победы Дональда Трампа на президентских... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:37

2024-11-12T11:37

2024-11-12T11:37

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе необходимо больше вкладываться в собственную безопасность после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. "Я думаю, что Соединенным Штатам нужна Европа, но Европе нужно понимать, что США изменились. Это означает, что мы должны брать на себя больше ответственности за то, что мы делаем, например, в том, что касается безопасности", - сказал он в интервью агентству Блумберг. Он также не исключил, что при Трампе могут возникнуть такие сложности, как повышение пошлин или климатические вопросы. Ранее Стубб заявил о том, что расходы на оборону в Финляндии вероятно увеличатся из-за якобы угрозы безопасности со стороны России и глобальной нестабильности. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20240727/evropa-1962259981.html

https://ria.ru/20241106/polsha-1982171407.html

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в мире, сша, европа, финляндия, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc