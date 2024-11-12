https://ria.ru/20241112/tramp-1983242930.html

СМИ раскрыли, сколько Маск потратил на поддержку Трампа

СМИ раскрыли, сколько Маск потратил на поддержку Трампа - РИА Новости, 12.11.2024

СМИ раскрыли, сколько Маск потратил на поддержку Трампа

Политический комитет America PAC американского миллиардера Илона Маска потратил около 200 миллионов долларов на поддержку предвыборной кампании победившего на... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:58

2024-11-12T10:58

2024-11-12T10:58

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дональд трамп

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камала харрис

nbc

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Политический комитет America PAC американского миллиардера Илона Маска потратил около 200 миллионов долларов на поддержку предвыборной кампании победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. "Принадлежащий Илону Маску (комитет - ред.) PAC потратил около 200 миллионов долларов на то, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что комитет America PAC в ходе предвыборной гонки стремился повлиять на тех избирателей, которые зачастую предпочитают не голосовать на выборах, а также на избирателей, голосующих впервые. Маск с годами становится всё более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Трампа. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024