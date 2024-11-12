СМИ раскрыли, сколько Маск потратил на поддержку Трампа
AP: комитет Маска потратил около 200 миллионов долларов на поддержку Трампа
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Политический комитет America PAC американского миллиардера Илона Маска потратил около 200 миллионов долларов на поддержку предвыборной кампании победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
"Принадлежащий Илону Маску (комитет - ред.) PAC потратил около 200 миллионов долларов на то, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах", - говорится в сообщении агентства.
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Отмечается, что комитет America PAC в ходе предвыборной гонки стремился повлиять на тех избирателей, которые зачастую предпочитают не голосовать на выборах, а также на избирателей, голосующих впервые.
Маск с годами становится всё более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Трампа.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.