https://ria.ru/20241112/toplivo-1983237581.html

Россия нарастила отгрузку топлива в Индию

Россия нарастила отгрузку топлива в Индию - РИА Новости, 12.11.2024

Россия нарастила отгрузку топлива в Индию

Россия нарастила отгрузки в Индию востребованных видов топлива, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на пленарном заседании межправительственной комиссии... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:35

2024-11-12T10:35

2024-11-12T13:32

экономика

россия

индия

денис мантуров

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя — РИА Новости. Россия нарастила отгрузки в Индию востребованных видов топлива, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на пленарном заседании межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Динамично развивается сотрудничество в области энергетики. Мы нарастили отгрузки востребованных видов топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты", — сказал он.Мантуров отметил, что дальнейшие возможности увеличения товарооборота связаны с поставками СПГ, энергетического и коксующегося угля.Кроме того, по его словам, российские предприятия обладают необходимыми компетенциями для участия в создании объектов традиционной электрогенерации. Также со стороны Москвы есть заинтересованность в расширении комплексного взаимодействия в атомной сфере.В свою очередь, как заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, Дели поддерживает интерес Москвы к рассмотрению экономических возможностей. Он отметил, что в многостороннем мире отношения двух стран имеют особый резонанс."Индия, у которой впереди много десятилетий (экономического. — Прим. ред.) роста по крайней мере на восемь процентов, очевидно, ценит надежного партнера, когда речь идет о ресурсах, технологиях и передовом опыте. Мы отмечаем растущий интерес России к нашей программе "Сделано в Индии" и будем поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества", — сказал министр.Сегодня в Дели проходит 25-е заседание межправительственной комиссии России и Индии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Сопредседатель комиссии с российской стороны — Мантуров, от Индии — Джайшанкар.Межправкомиссия — механизм для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением о межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994-го.

https://ria.ru/20241112/manturov-1983231607.html

https://ria.ru/20241111/indiya-1983003774.html

https://ria.ru/20240831/nefteprodukty-1969636950.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, индия, денис мантуров