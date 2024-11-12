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Россия нарастила отгрузку топлива в Индию - РИА Новости, 12.11.2024
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10:35 12.11.2024 (обновлено: 13:32 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/toplivo-1983237581.html
Россия нарастила отгрузку топлива в Индию
Россия нарастила отгрузку топлива в Индию - РИА Новости, 12.11.2024
Россия нарастила отгрузку топлива в Индию
Россия нарастила отгрузки в Индию востребованных видов топлива, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на пленарном заседании межправительственной комиссии... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:35
2024-11-12T13:32
экономика
россия
индия
денис мантуров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя — РИА Новости. Россия нарастила отгрузки в Индию востребованных видов топлива, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на пленарном заседании межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. &quot;Динамично развивается сотрудничество в области энергетики. Мы нарастили отгрузки востребованных видов топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты&quot;, — сказал он.Мантуров отметил, что дальнейшие возможности увеличения товарооборота связаны с поставками СПГ, энергетического и коксующегося угля.Кроме того, по его словам, российские предприятия обладают необходимыми компетенциями для участия в создании объектов традиционной электрогенерации. Также со стороны Москвы есть заинтересованность в расширении комплексного взаимодействия в атомной сфере.В свою очередь, как заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, Дели поддерживает интерес Москвы к рассмотрению экономических возможностей. Он отметил, что в многостороннем мире отношения двух стран имеют особый резонанс.&quot;Индия, у которой впереди много десятилетий (экономического. — Прим. ред.) роста по крайней мере на восемь процентов, очевидно, ценит надежного партнера, когда речь идет о ресурсах, технологиях и передовом опыте. Мы отмечаем растущий интерес России к нашей программе &quot;Сделано в Индии&quot; и будем поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества&quot;, — сказал министр.Сегодня в Дели проходит 25-е заседание межправительственной комиссии России и Индии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Сопредседатель комиссии с российской стороны — Мантуров, от Индии — Джайшанкар.Межправкомиссия — механизм для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением о межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994-го.
https://ria.ru/20241112/manturov-1983231607.html
https://ria.ru/20241111/indiya-1983003774.html
https://ria.ru/20240831/nefteprodukty-1969636950.html
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экономика, россия, индия, денис мантуров
Экономика, Россия, Индия, Денис Мантуров
Россия нарастила отгрузку топлива в Индию

Мантуров: Россия нарастила отгрузки в Индию востребованных видов топлива

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры у нефтеналивного терминала
Нефтяные танкеры у нефтеналивного терминала - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры у нефтеналивного терминала. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя — РИА Новости. Россия нарастила отгрузки в Индию востребованных видов топлива, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на пленарном заседании межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
«

"Динамично развивается сотрудничество в области энергетики. Мы нарастили отгрузки востребованных видов топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты", — сказал он.

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Мантуров отметил, что дальнейшие возможности увеличения товарооборота связаны с поставками СПГ, энергетического и коксующегося угля.
Кроме того, по его словам, российские предприятия обладают необходимыми компетенциями для участия в создании объектов традиционной электрогенерации. Также со стороны Москвы есть заинтересованность в расширении комплексного взаимодействия в атомной сфере.
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В свою очередь, как заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, Дели поддерживает интерес Москвы к рассмотрению экономических возможностей. Он отметил, что в многостороннем мире отношения двух стран имеют особый резонанс.
«

"Индия, у которой впереди много десятилетий (экономического. — Прим. ред.) роста по крайней мере на восемь процентов, очевидно, ценит надежного партнера, когда речь идет о ресурсах, технологиях и передовом опыте. Мы отмечаем растущий интерес России к нашей программе "Сделано в Индии" и будем поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества", — сказал министр.

Сегодня в Дели проходит 25-е заседание межправительственной комиссии России и Индии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Сопредседатель комиссии с российской стороны — Мантуров, от Индии — Джайшанкар.
Межправкомиссия — механизм для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением о межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994-го.
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ЭкономикаРоссияИндияДенис Мантуров
 
 
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