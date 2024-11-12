https://ria.ru/20241112/tjumen-1983215095.html

В Тюмени возбудили дело после избиения школьницы

В Тюмени возбудили дело после избиения школьницы - РИА Новости, 12.11.2024

В Тюмени возбудили дело после избиения школьницы

В Тюмени возбудили уголовное дело о халатности после того, как на территории одной из школ города сверстницы избили пятнадцатилетнюю ученицу, сообщает... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:08

2024-11-12T08:08

2024-11-12T08:08

происшествия

тюмень

россия

тюменская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 12 ноя – РИА Новости. В Тюмени возбудили уголовное дело о халатности после того, как на территории одной из школ города сверстницы избили пятнадцатилетнюю ученицу, сообщает пресс-служба СК РФ. "В СМИ сообщается, что на территории одного из образовательных учреждений Тюмени на улице сверстницы избили 15-летнюю ученицу. С целью установления всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - указано в сообщении. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тюменской области Александру Кублякову доложить о расследовании уголовного дела и об установленных обстоятельствах произошедшего. Ранее сообщалось, что в местных пабликах опубликовано видео, в котором девушка нападает на сверстницу, сидящую на скамейке, дергает ее за волосы, затем присоединяются другие девушки, одна из них роняет жертву на землю и, удерживая, несколько раз бьет ее кулаком по голове. В комментарии к ролику сообщается, что подростки жестоко избили ученицу школы №9 в Тюмени, инцидент произошел в начале ноября. Прокуратура и полиция по данному факту организовали проверки.

https://ria.ru/20241105/shkolnik-1981885068.html

https://ria.ru/20241022/prigovor-1979327362.html

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россия

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тюмень, россия, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)