В Тюмени возбудили дело после избиения школьницы
СК возбудил дело о халатности после избиения 15-летней школьницы в Тюмени
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 12 ноя – РИА Новости. В Тюмени возбудили уголовное дело о халатности после того, как на территории одной из школ города сверстницы избили пятнадцатилетнюю ученицу, сообщает пресс-служба СК РФ.
"В СМИ сообщается, что на территории одного из образовательных учреждений Тюмени на улице сверстницы избили 15-летнюю ученицу. С целью установления всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - указано в сообщении.
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тюменской области Александру Кублякову доложить о расследовании уголовного дела и об установленных обстоятельствах произошедшего.
Ранее сообщалось, что в местных пабликах опубликовано видео, в котором девушка нападает на сверстницу, сидящую на скамейке, дергает ее за волосы, затем присоединяются другие девушки, одна из них роняет жертву на землю и, удерживая, несколько раз бьет ее кулаком по голове. В комментарии к ролику сообщается, что подростки жестоко избили ученицу школы №9 в Тюмени, инцидент произошел в начале ноября. Прокуратура и полиция по данному факту организовали проверки.