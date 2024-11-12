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Москвичам пообещали теплую зиму - РИА Новости, 12.11.2024
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12:55 12.11.2024 (обновлено: 13:08 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/teplo-1983267188.html
Москвичам пообещали теплую зиму
Москвичам пообещали теплую зиму - РИА Новости, 12.11.2024
Москвичам пообещали теплую зиму
Зима в Москве прогнозируется теплой, температура выше климатической нормы продержится минимум до марта, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:55
2024-11-12T13:08
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зима в Москве прогнозируется теплой, температура выше климатической нормы продержится минимум до марта, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.Она отметила, что вторая половина ноября в Москве не обещает холодов, средняя суточная температура воздуха будет превышать норму на 2-3 градуса. Количество осадков будет соответствовать месячной норме, выпадет еще 15-17 миллиметров."Если оценивать зимний сезон в целом, то он наиболее вероятно окажется теплым, с наибольшим избытком осадков в январе. И положительная аномалия температуры воздуха продержится с июня 2024 года, как минимум, до марта 2025 года", - написала Позднякова.Синоптик отметила, что в декабре и январе температура воздуха в Москве ожидается выше нормы на 1-3 градуса. В декабре месячная норма осадков может быть превышена почти на 20%. В феврале и марте, месяцах с наименьшим количеством осадков в году, лишь с вероятностью 20-30% в Москве возможен их дефицит.
https://ria.ru/20241102/osadki-1981465032.html
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Москвичам пообещали теплую зиму

Синоптик: температура выше климатической нормы продержится минимум до марта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зима в Москве прогнозируется теплой, температура выше климатической нормы продержится минимум до марта, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что вторая половина ноября в Москве не обещает холодов, средняя суточная температура воздуха будет превышать норму на 2-3 градуса. Количество осадков будет соответствовать месячной норме, выпадет еще 15-17 миллиметров.
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"Если оценивать зимний сезон в целом, то он наиболее вероятно окажется теплым, с наибольшим избытком осадков в январе. И положительная аномалия температуры воздуха продержится с июня 2024 года, как минимум, до марта 2025 года", - написала Позднякова.
Синоптик отметила, что в декабре и январе температура воздуха в Москве ожидается выше нормы на 1-3 градуса. В декабре месячная норма осадков может быть превышена почти на 20%. В феврале и марте, месяцах с наименьшим количеством осадков в году, лишь с вероятностью 20-30% в Москве возможен их дефицит.
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