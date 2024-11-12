https://ria.ru/20241112/telefon-1983277336.html
В одной из школ в Кемерово во время урока задымился мобильный телефон
В одной из школ в Кемерово во время урока задымился мобильный телефон - РИА Новости, 12.11.2024
В одной из школ в Кемерово во время урока задымился мобильный телефон
Мобильный телефон, находившийся в портфеле одного из учеников гимназии №41 Кемерово, задымился во время урока, рассказали РИА Новости сотрудники учебного... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:29
2024-11-12T13:29
2024-11-12T13:29
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 12 ноя – РИА Новости. Мобильный телефон, находившийся в портфеле одного из учеников гимназии №41 Кемерово, задымился во время урока, рассказали РИА Новости сотрудники учебного заведения. Ранее о том, что телефон взорвался во время урока, написали местные СМИ. "Во время урока он (телефон - ред.) зашипел, задымился, его выбросили в окно, дети вышли, класс проветрили. Телефон лежал в рюкзаке. Его выбросили в окно, в снег... Никто не пострадал", – рассказала РИА Новости собеседница агентства.
https://ria.ru/20240529/istochnik-1949123321.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово
В одной из школ в Кемерово во время урока задымился мобильный телефон
В одной из школ в Кемерово во время урока у ученика задымился мобильный телефон
КЕМЕРОВО, 12 ноя – РИА Новости. Мобильный телефон, находившийся в портфеле одного из учеников гимназии №41 Кемерово, задымился во время урока, рассказали РИА Новости сотрудники учебного заведения.
Ранее о том, что телефон взорвался во время урока, написали местные СМИ.
"Во время урока он (телефон - ред.) зашипел, задымился, его выбросили в окно, дети вышли, класс проветрили. Телефон лежал в рюкзаке. Его выбросили в окно, в снег... Никто не пострадал", – рассказала РИА Новости собеседница агентства.