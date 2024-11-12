https://ria.ru/20241112/telefon-1983277336.html

В одной из школ в Кемерово во время урока задымился мобильный телефон

В одной из школ в Кемерово во время урока задымился мобильный телефон - РИА Новости, 12.11.2024

В одной из школ в Кемерово во время урока задымился мобильный телефон

Мобильный телефон, находившийся в портфеле одного из учеников гимназии №41 Кемерово, задымился во время урока, рассказали РИА Новости сотрудники учебного... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:29

2024-11-12T13:29

2024-11-12T13:29

происшествия

кемерово

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КЕМЕРОВО, 12 ноя – РИА Новости. Мобильный телефон, находившийся в портфеле одного из учеников гимназии №41 Кемерово, задымился во время урока, рассказали РИА Новости сотрудники учебного заведения. Ранее о том, что телефон взорвался во время урока, написали местные СМИ. "Во время урока он (телефон - ред.) зашипел, задымился, его выбросили в окно, дети вышли, класс проветрили. Телефон лежал в рюкзаке. Его выбросили в окно, в снег... Никто не пострадал", – рассказала РИА Новости собеседница агентства.

https://ria.ru/20240529/istochnik-1949123321.html

кемерово

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемерово