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В одной из школ в Кемерово во время урока задымился мобильный телефон - РИА Новости, 12.11.2024
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13:29 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/telefon-1983277336.html
В одной из школ в Кемерово во время урока задымился мобильный телефон
В одной из школ в Кемерово во время урока задымился мобильный телефон - РИА Новости, 12.11.2024
В одной из школ в Кемерово во время урока задымился мобильный телефон
Мобильный телефон, находившийся в портфеле одного из учеников гимназии №41 Кемерово, задымился во время урока, рассказали РИА Новости сотрудники учебного... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:29
2024-11-12T13:29
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 12 ноя – РИА Новости. Мобильный телефон, находившийся в портфеле одного из учеников гимназии №41 Кемерово, задымился во время урока, рассказали РИА Новости сотрудники учебного заведения. Ранее о том, что телефон взорвался во время урока, написали местные СМИ. "Во время урока он (телефон - ред.) зашипел, задымился, его выбросили в окно, дети вышли, класс проветрили. Телефон лежал в рюкзаке. Его выбросили в окно, в снег... Никто не пострадал", – рассказала РИА Новости собеседница агентства.
https://ria.ru/20240529/istochnik-1949123321.html
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происшествия, кемерово
Происшествия, Кемерово
В одной из школ в Кемерово во время урока задымился мобильный телефон

В одной из школ в Кемерово во время урока у ученика задымился мобильный телефон

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 12 ноя – РИА Новости. Мобильный телефон, находившийся в портфеле одного из учеников гимназии №41 Кемерово, задымился во время урока, рассказали РИА Новости сотрудники учебного заведения.
Ранее о том, что телефон взорвался во время урока, написали местные СМИ.
"Во время урока он (телефон - ред.) зашипел, задымился, его выбросили в окно, дети вышли, класс проветрили. Телефон лежал в рюкзаке. Его выбросили в окно, в снег... Никто не пострадал", – рассказала РИА Новости собеседница агентства.
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ПроисшествияКемерово
 
 
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