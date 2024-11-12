https://ria.ru/20241112/teatr-1983399669.html

Директор Большого театра ответил на критику по поводу дороговизны билетов

Директор Большого театра ответил на критику по поводу дороговизны билетов - РИА Новости, 12.11.2024

Директор Большого театра ответил на критику по поводу дороговизны билетов

Ценообразование на билеты с разделением по ценовым классам является общемировой практикой, заявил глава Большого и Мариинского театров, народный артист России... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T20:53

2024-11-12T20:53

2024-11-12T20:53

валерий гергиев

россия

николай цискаридзе

мариинский театр

большой театр

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ценообразование на билеты с разделением по ценовым классам является общемировой практикой, заявил глава Большого и Мариинского театров, народный артист России Валерий Гергиев изданию "Абзац"."Во всём мире так билеты продаются. [Начиная] от первого класса, потом – бизнес-класс, потом – экономкласс, эконом-комфорт и так далее", – сказал он.Ранее о ценах на билеты на спектакли высказывался народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе. Говоря о ценах на билеты в главные театры страны, он заявил, что они не должны равняться месячному окладу человека. Кроме того, артист подчеркнул, что главные театры России являются бюджетными государственными учреждениями, поэтому они содержатся, в том числе на налоги, которые платят россияне.

https://ria.ru/20241104/tseny-1981831990.html

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валерий гергиев, россия, николай цискаридзе, мариинский театр, большой театр