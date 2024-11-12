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Директор Большого театра ответил на критику по поводу дороговизны билетов - РИА Новости, 12.11.2024
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20:53 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/teatr-1983399669.html
Директор Большого театра ответил на критику по поводу дороговизны билетов
Директор Большого театра ответил на критику по поводу дороговизны билетов - РИА Новости, 12.11.2024
Директор Большого театра ответил на критику по поводу дороговизны билетов
Ценообразование на билеты с разделением по ценовым классам является общемировой практикой, заявил глава Большого и Мариинского театров, народный артист России... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T20:53
2024-11-12T20:53
валерий гергиев
россия
николай цискаридзе
мариинский театр
большой театр
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ценообразование на билеты с разделением по ценовым классам является общемировой практикой, заявил глава Большого и Мариинского театров, народный артист России Валерий Гергиев изданию "Абзац"."Во всём мире так билеты продаются. [Начиная] от первого класса, потом – бизнес-класс, потом – экономкласс, эконом-комфорт и так далее", – сказал он.Ранее о ценах на билеты на спектакли высказывался народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе. Говоря о ценах на билеты в главные театры страны, он заявил, что они не должны равняться месячному окладу человека. Кроме того, артист подчеркнул, что главные театры России являются бюджетными государственными учреждениями, поэтому они содержатся, в том числе на налоги, которые платят россияне.
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валерий гергиев, россия, николай цискаридзе, мариинский театр, большой театр
Валерий Гергиев, Россия, Николай Цискаридзе, Мариинский театр, Большой театр
Директор Большого театра ответил на критику по поводу дороговизны билетов

Директор Большого театра Гергиев заявил, что цены на билеты зависят от класса

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБольшой театр
Большой театр - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ценообразование на билеты с разделением по ценовым классам является общемировой практикой, заявил глава Большого и Мариинского театров, народный артист России Валерий Гергиев изданию "Абзац".
"Во всём мире так билеты продаются. [Начиная] от первого класса, потом – бизнес-класс, потом – экономкласс, эконом-комфорт и так далее", – сказал он.
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Цискаридзе высказался о ценах на билеты на спектакли
4 ноября, 20:22
Ранее о ценах на билеты на спектакли высказывался народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе. Говоря о ценах на билеты в главные театры страны, он заявил, что они не должны равняться месячному окладу человека. Кроме того, артист подчеркнул, что главные театры России являются бюджетными государственными учреждениями, поэтому они содержатся, в том числе на налоги, которые платят россияне.
 
Валерий ГергиевРоссияНиколай ЦискаридзеМариинский театрБольшой театр
 
 
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