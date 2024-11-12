https://ria.ru/20241112/tater-1983317177.html
Американец Татер встретит Старый Новый год в московском СИЗО
Американец Татер встретит Старый Новый год в московском СИЗО - РИА Новости, 12.11.2024
Американец Татер встретит Старый Новый год в московском СИЗО
Срок ареста гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в России в нападении на полицейского, установлен до 14 января, сообщили РИА Новости в Мещанском суде... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:50
2024-11-12T15:50
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Срок ареста гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в России в нападении на полицейского, установлен до 14 января, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. Ранее суд сообщил о продлении меры пресечения без указания даты. "Срок ареста Татеру продлен до 14 января 2025 года", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Как рассказывали РИА Новости в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Позднее в суде стало известно, что в момент инцидента Татер находился в состоянии опьянения. Изначально Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, заявив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию. Вскоре Мещанский суд Москвы заключил американца под стражу уже в рамках уголовного дела. В ходе одного из заседаний Татер заявил, что приехал в Россию за политическим убежищем из-за преследования спецслужбами на родине. Он также отказался от помощи представителей посольства США, подчеркнув, что больше не считает себя гражданином этой страны.
https://ria.ru/20240926/tater-1974873136.html
https://ria.ru/20241028/blek-1980422458.html
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происшествия, сша, россия, москва
Происшествия, США, Россия, Москва
Американец Татер встретит Старый Новый год в московском СИЗО
Срок ареста американского гражданина Джозефа Татера продлили до 14 января
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Срок ареста гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в России в нападении на полицейского, установлен до 14 января, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
Ранее суд сообщил о продлении меры пресечения без указания даты.
"Срок ареста Татеру продлен до 14 января 2025 года", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как рассказывали РИА Новости в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Позднее в суде стало известно, что в момент инцидента Татер находился в состоянии опьянения.
Изначально Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, заявив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию. Вскоре Мещанский суд Москвы заключил американца под стражу уже в рамках уголовного дела.
В ходе одного из заседаний Татер заявил, что приехал в Россию за политическим убежищем из-за преследования спецслужбами на родине. Он также отказался от помощи представителей посольства США, подчеркнув, что больше не считает себя гражданином этой страны.