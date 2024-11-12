https://ria.ru/20241112/taktika-1983157654.html
Спецназовец рассказал о смене тактики боевиками "Азова"*
Спецназовец рассказал о смене тактики боевиками "Азова"* - РИА Новости, 12.11.2024
Спецназовец рассказал о смене тактики боевиками "Азова"*
Напротив позиций бойцов 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии под Дзержинском (Торецком) располагаются позиции солдат... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T06:30
2024-11-12T06:30
2024-11-12T11:15
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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Напротив позиций бойцов 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии под Дзержинском (Торецком) располагаются позиции солдат территориальной обороны Украины и боевиков "Азова"*, последние стали все чаще применять новую тактику, сообщил РИА Новости командир роты с позывным Шмель."Тероборона сама по себе большой активности особо не проявляет. Попытки контратаковать предпринимают азовцы, в том числе совместно с теробороной. Выходят двойками-тройками, пытаются прощупать наши передовые позиции, но мы находим их точки и уничтожаем", — сказал Шмель.По его словам, боевики действуют по такой тактике: "все чаще работают со сбросов" с дронов."В том числе с FPV-дронов — то есть не отправляют "птицу" в один конец, а скидывают взрывчатку и возвращают дрон обратно", — пояснил Шмель.Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские военные закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие города под контроль облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241112/spetsnaz-1983145669.html
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в мире, горловка, дзержинский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Дзержинский, Украина
Спецназовец рассказал о смене тактики боевиками "Азова"*
Комроты спецназа Шмель: азовцы все чаще применяют под Торецком новую тактику
ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Напротив позиций бойцов 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии под Дзержинском (Торецком) располагаются позиции солдат территориальной обороны Украины и боевиков "Азова"*, последние стали все чаще применять новую тактику, сообщил РИА Новости командир роты с позывным Шмель.
"Тероборона сама по себе большой активности особо не проявляет. Попытки контратаковать предпринимают азовцы, в том числе совместно с теробороной. Выходят двойками-тройками, пытаются прощупать наши передовые позиции, но мы находим их точки и уничтожаем", — сказал Шмель.
По его словам, боевики действуют по такой тактике: "все чаще работают со сбросов" с дронов.
"В том числе с FPV-дронов — то есть не отправляют "птицу" в один конец, а скидывают взрывчатку и возвращают дрон обратно", — пояснил Шмель.
Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские военные закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие города под контроль облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
* Террористическая организация, запрещенная в России.