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Допподдержку участников СВО планируют ввести в Тульской области - РИА Новости, 12.11.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
14:06 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/svo-1983285388.html
Допподдержку участников СВО планируют ввести в Тульской области
Допподдержку участников СВО планируют ввести в Тульской области - РИА Новости, 12.11.2024
Допподдержку участников СВО планируют ввести в Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил членам регионального правительства совместно с представителями общественности проработать вопрос... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:06
2024-11-12T14:06
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил членам регионального правительства совместно с представителями общественности проработать вопрос дополнительной поддержки тульских бойцов СВО в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба правительства региона. Поддержку бойцов обсудили в ходе рабочей встречи с членами правительства региона, руководителями общественных и политических организаций, которую провел губернатор. С начала спецоперации Тульская область регулярно оказывает всестороннюю поддержку всем военнослужащим. Правительство региона находится на постоянной связи с руководством подразделений, в которых проходят службу туляки, говорится в сообщении. По заявкам военнослужащих им на постоянной основе направляется все необходимое – автомобильная техника, специальное оборудование, экипировка и обмундирование.
https://ria.ru/20241112/migranty-1983278286.html
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тульская область, дмитрий миляев
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев

Допподдержку участников СВО планируют ввести в Тульской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил членам регионального правительства совместно с представителями общественности проработать вопрос дополнительной поддержки тульских бойцов СВО в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Поддержку бойцов обсудили в ходе рабочей встречи с членами правительства региона, руководителями общественных и политических организаций, которую провел губернатор.
С начала спецоперации Тульская область регулярно оказывает всестороннюю поддержку всем военнослужащим. Правительство региона находится на постоянной связи с руководством подразделений, в которых проходят службу туляки, говорится в сообщении.
По заявкам военнослужащих им на постоянной основе направляется все необходимое – автомобильная техника, специальное оборудование, экипировка и обмундирование.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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