https://ria.ru/20241112/svo-1983285388.html

Допподдержку участников СВО планируют ввести в Тульской области

Допподдержку участников СВО планируют ввести в Тульской области - РИА Новости, 12.11.2024

Допподдержку участников СВО планируют ввести в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил членам регионального правительства совместно с представителями общественности проработать вопрос... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:06

2024-11-12T14:06

2024-11-12T14:06

тульская область

тульская область

дмитрий миляев

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил членам регионального правительства совместно с представителями общественности проработать вопрос дополнительной поддержки тульских бойцов СВО в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба правительства региона. Поддержку бойцов обсудили в ходе рабочей встречи с членами правительства региона, руководителями общественных и политических организаций, которую провел губернатор. С начала спецоперации Тульская область регулярно оказывает всестороннюю поддержку всем военнослужащим. Правительство региона находится на постоянной связи с руководством подразделений, в которых проходят службу туляки, говорится в сообщении. По заявкам военнослужащих им на постоянной основе направляется все необходимое – автомобильная техника, специальное оборудование, экипировка и обмундирование.

https://ria.ru/20241112/migranty-1983278286.html

тульская область

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тульская область, дмитрий миляев