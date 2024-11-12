https://ria.ru/20241112/svo-1983279931.html

ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курской области

ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.11.2024

ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила семь контратак украинских войск в курском приграничье и уничтожила танк и две БМП, противник потерял до 90 человек, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:39

2024-11-12T13:39

2024-11-12T13:46

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" отразила семь контратак украинских войск в курском приграничье и уничтожила танк и две БМП, противник потерял до 90 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка. ВСУ потеряли до 90 человек убитыми и ранеными. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки нападения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.

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россия, вооруженные силы украины, курская область