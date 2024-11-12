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Бойцы "Центра" отразили 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
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12:33 12.11.2024 (обновлено: 12:39 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/svo-1983260640.html
Бойцы "Центра" отразили 11 контратак ВСУ
Бойцы "Центра" отразили 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
Бойцы "Центра" отразили 11 контратак ВСУ
Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, отразила 11 атак, ВСУ потеряли за сутки до 470 военнослужащих и немецкий танк Leopard,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:33
2024-11-12T12:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, отразила 11 атак, ВСУ потеряли за сутки до 470 военнослужащих и немецкий танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка, Дылеевка и Украинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 470 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера, боевую бронированную машину MaxxPro производства США, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две 122-мм гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20241111/svo-1983056207.html
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вооруженные силы украины, украина, сша, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, США, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Центра" отразили 11 контратак ВСУ

ВСУ потеряли до 470 военных в зоне ответственности "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, отразила 11 атак, ВСУ потеряли за сутки до 470 военнослужащих и немецкий танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка, Дылеевка и Украинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, отражены 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
По данным ведомства, украинские войска потеряли до 470 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера, боевую бронированную машину MaxxPro производства США, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две 122-мм гаубицы Д-30.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаСШАГерманияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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