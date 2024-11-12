https://ria.ru/20241112/svo-1983260640.html

Бойцы "Центра" отразили 11 контратак ВСУ

Бойцы "Центра" отразили 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024

Бойцы "Центра" отразили 11 контратак ВСУ

Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, отразила 11 атак, ВСУ потеряли за сутки до 470 военнослужащих и немецкий танк Leopard,... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:33

2024-11-12T12:33

2024-11-12T12:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, отразила 11 атак, ВСУ потеряли за сутки до 470 военнослужащих и немецкий танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка, Дылеевка и Украинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 470 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера, боевую бронированную машину MaxxPro производства США, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две 122-мм гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20241111/svo-1983056207.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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германия

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вооруженные силы украины, украина, сша, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность