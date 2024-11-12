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Группировка "Юг" отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 12.11.2024 (обновлено: 12:35 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/svo-1983260540.html
Группировка "Юг" отразила пять контратак ВСУ
Группировка "Юг" отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
Группировка "Юг" отразила пять контратак ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, бронетранспортер, два... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:32
2024-11-12T12:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
славянск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, бронетранспортер, два склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Николаевка, Предтечино, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и две 122-мм гаубицы Д-30. "Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.
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россия
славянск
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россия, вооруженные силы украины, славянск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Славянск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" отразила пять контратак ВСУ

МО: группировка "Юг" отразила пять контратак, ВСУ потеряли до 765 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, бронетранспортер, два склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Николаевка, Предтечино, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и две 122-мм гаубицы Д-30. "Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСлавянскДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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