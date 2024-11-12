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Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила три контратаки, потери противника составили до... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:31
2024-11-12T12:31
2024-11-12T12:36
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила три контратаки, потери противника составили до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Надия Луганской Народной Республики, Купянск, Островское Харьковской области, Красный Лиман, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии."Противник потерял до 470 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 производства США и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241111/svo-1983056207.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ
ВСУ потеряли до 470 военных в зоне ответственности "Запада"