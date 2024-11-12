https://ria.ru/20241112/svo-1983260450.html

Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ

Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024

Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила три контратаки, потери противника составили до... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:31

2024-11-12T12:31

2024-11-12T12:36

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила три контратаки, потери противника составили до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Надия Луганской Народной Республики, Купянск, Островское Харьковской области, Красный Лиман, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии."Противник потерял до 470 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 производства США и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241111/svo-1983056207.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия, безопасность