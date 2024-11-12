Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 12.11.2024 (обновлено: 12:36 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/svo-1983260450.html
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила три контратаки, потери противника составили до... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:31
2024-11-12T12:36
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
луганская народная республика
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983171176_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c168148285b21429fff9706fcc4f85.jpg
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила три контратаки, потери противника составили до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Надия Луганской Народной Республики, Купянск, Островское Харьковской области, Красный Лиман, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии."Противник потерял до 470 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 производства США и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241111/svo-1983056207.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983171176_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_3a8d32b4070a6adfe0cb976a5b060cc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ

ВСУ потеряли до 470 военных в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила три контратаки, потери противника составили до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Надия Луганской Народной Республики, Купянск, Островское Харьковской области, Красный Лиман, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области
11 ноября, 12:30
Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.
"Противник потерял до 470 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 производства США и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала