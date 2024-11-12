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Абхазская оппозиция начала пропускать автомобили через Гумистинский мост - РИА Новости, 12.11.2024
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16:58 12.11.2024 (обновлено: 17:10 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/sukhum-1983347255.html
Абхазская оппозиция начала пропускать автомобили через Гумистинский мост
Абхазская оппозиция начала пропускать автомобили через Гумистинский мост - РИА Новости, 12.11.2024
Абхазская оппозиция начала пропускать автомобили через Гумистинский мост
Абхазские оппозиционеры начали пропускать автомобили через верхний Гумистинский мост близ Сухума после освобождения четырёх оппозиционеров, передает... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:58
2024-11-12T17:10
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СУХУМ, 12 ноя – РИА Новости. Абхазские оппозиционеры начали пропускать автомобили через верхний Гумистинский мост близ Сухума после освобождения четырёх оппозиционеров, передает корреспондент РИА Новости.Почти сутки грузовые и легковые автомобили находились на трассе у въезда в Сухум. Оппозиционеры пропускали только машины скорой помощи, но иногда блокировали и их. Остальные автомобили ожидали в очереди, некоторые автомобилисты бросали свои машины и шли в Сухум пешком, в том числе с маленькими детьми.Сейчас движение на верхнем Гумистинском мосту свободное, автомобили начали следовать к месту назначения.Ранее во вторник из-под стражи освободили оппозиционеров Аслана Гварамию, Омара Смыра, Рамаза Джопуа и Гарри Кокая.Акции протеста в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция выступает против ратификации этого соглашения - она считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. Пятеро активистов были задержаны Службой госбезопасности страны за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум - два через Гумисту и один через Кодор. Оппозиция заявляла, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.
https://ria.ru/20241112/sukhum-1983321382.html
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протесты в абхазии — 2024, в мире, сухум, россия, абхазия
Протесты в Абхазии — 2024, В мире, Сухум, Россия, Абхазия
Абхазская оппозиция начала пропускать автомобили через Гумистинский мост

Оппозиция в Сухуме начала пропускать автомобили через Гумистинский мост

© Кадр видео из соцсетейОбстановка на мосту в Абхазии
Обстановка на мосту в Абхазии - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Обстановка на мосту в Абхазии
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СУХУМ, 12 ноя – РИА Новости. Абхазские оппозиционеры начали пропускать автомобили через верхний Гумистинский мост близ Сухума после освобождения четырёх оппозиционеров, передает корреспондент РИА Новости.
Почти сутки грузовые и легковые автомобили находились на трассе у въезда в Сухум. Оппозиционеры пропускали только машины скорой помощи, но иногда блокировали и их. Остальные автомобили ожидали в очереди, некоторые автомобилисты бросали свои машины и шли в Сухум пешком, в том числе с маленькими детьми.
Автомобили на подъезде к Гумистинскому мосту в Сухумском районе Абхазии - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Протестующие на мосту в Сухуме пропустили многодетную мать
Вчера, 16:00
Сейчас движение на верхнем Гумистинском мосту свободное, автомобили начали следовать к месту назначения.
Ранее во вторник из-под стражи освободили оппозиционеров Аслана Гварамию, Омара Смыра, Рамаза Джопуа и Гарри Кокая.
Акции протеста в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция выступает против ратификации этого соглашения - она считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. Пятеро активистов были задержаны Службой госбезопасности страны за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум - два через Гумисту и один через Кодор. Оппозиция заявляла, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.
Потасовка на Кодорском мосту - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
В Сухуме протестующие устроили потасовку с силовиками
Вчера, 11:40
 
Протесты в Абхазии — 2024В миреСухумРоссияАбхазия
 
 
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