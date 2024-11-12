https://ria.ru/20241112/sukhum-1983347255.html

Абхазская оппозиция начала пропускать автомобили через Гумистинский мост

Абхазская оппозиция начала пропускать автомобили через Гумистинский мост - РИА Новости, 12.11.2024

Абхазская оппозиция начала пропускать автомобили через Гумистинский мост

Абхазские оппозиционеры начали пропускать автомобили через верхний Гумистинский мост близ Сухума после освобождения четырёх оппозиционеров, передает... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:58

2024-11-12T16:58

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СУХУМ, 12 ноя – РИА Новости. Абхазские оппозиционеры начали пропускать автомобили через верхний Гумистинский мост близ Сухума после освобождения четырёх оппозиционеров, передает корреспондент РИА Новости.Почти сутки грузовые и легковые автомобили находились на трассе у въезда в Сухум. Оппозиционеры пропускали только машины скорой помощи, но иногда блокировали и их. Остальные автомобили ожидали в очереди, некоторые автомобилисты бросали свои машины и шли в Сухум пешком, в том числе с маленькими детьми.Сейчас движение на верхнем Гумистинском мосту свободное, автомобили начали следовать к месту назначения.Ранее во вторник из-под стражи освободили оппозиционеров Аслана Гварамию, Омара Смыра, Рамаза Джопуа и Гарри Кокая.Акции протеста в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция выступает против ратификации этого соглашения - она считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. Пятеро активистов были задержаны Службой госбезопасности страны за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум - два через Гумисту и один через Кодор. Оппозиция заявляла, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.

https://ria.ru/20241112/sukhum-1983321382.html

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протесты в абхазии — 2024, в мире, сухум, россия, абхазия