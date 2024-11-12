https://ria.ru/20241112/sukhum-1983321382.html
Протестующие на мосту в Сухуме пропустили многодетную мать
Протестующие на мосту в Сухуме пропустили многодетную мать - РИА Новости, 12.11.2024
Протестующие на мосту в Сухуме пропустили многодетную мать
Мать четырех маленьких детей, которые ожидают ее дома в Очамчире, в качестве исключения получила разрешение от протестующих на проезд через мост в столице... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:00
2024-11-12T16:00
2024-11-12T16:00
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СУХУМ, 12 ноя – РИА Новости. Мать четырех маленьких детей, которые ожидают ее дома в Очамчире, в качестве исключения получила разрешение от протестующих на проезд через мост в столице Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказала РИА Новости Мария, жительница Абхазии, она отправилась в Сочи по делам. Узнав о протестах на верхнем Гумистинском мосту, она сразу выехала в республику к детям, отец которых ушел на службу. "У меня дети там, на той стороне, вообще без никого, папу вызвали на работу", - сказал Мария, ожидая разрешения проезда от протестующих около двух часов. По словам оппозиционеров, проехать могут лишь больные в машине скорой помощи или люди находящиеся в сложной ситуации. Акции протеста в Сухуме начались после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии. Несколько оппозиционеров во вторник были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум, позже один мост был разблокирован. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html
https://ria.ru/20241112/most-1983265471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, сухум, сочи, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Сухум, Сочи, Протесты в Абхазии — 2024
Протестующие на мосту в Сухуме пропустили многодетную мать
Протестующие на мосту в Сухуме в качестве исключения пропустили многодетную мать
СУХУМ, 12 ноя – РИА Новости. Мать четырех маленьких детей, которые ожидают ее дома в Очамчире, в качестве исключения получила разрешение от протестующих на проезд через мост в столице Абхазии, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказала РИА Новости Мария, жительница Абхазии
, она отправилась в Сочи
по делам. Узнав о протестах на верхнем Гумистинском мосту, она сразу выехала в республику к детям, отец которых ушел на службу.
"У меня дети там, на той стороне, вообще без никого, папу вызвали на работу", - сказал Мария, ожидая разрешения проезда от протестующих около двух часов.
По словам оппозиционеров, проехать могут лишь больные в машине скорой помощи или люди находящиеся в сложной ситуации.
Акции протеста в Сухуме начались после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ
апартаментов в Абхазии.
Несколько оппозиционеров во вторник были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум, позже один мост был разблокирован. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.