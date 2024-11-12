https://ria.ru/20241112/su-34-1983297228.html

Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 12.11.2024

Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар планирующими авиабомбами по живой силе и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 12.11.2024

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2024-11-12T14:44

2024-11-12T14:56

специальная военная операция на украине

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су-34

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар планирующими авиабомбами по живой силе и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Разведка подтвердила уничтожение живой силы и опорного пункта противника. После выполнения задачи экипаж вернулся на аэродром вылета. Также МО РФ опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара.

https://ria.ru/20241112/pion-1983284397.html

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курская область

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Удар Су-34 по скоплению живой силы и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. 2024-11-12T14:44 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, су-34