https://ria.ru/20241112/su-34-1983297228.html
Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 12.11.2024
Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар планирующими авиабомбами по живой силе и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:44
2024-11-12T14:44
2024-11-12T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар планирующими авиабомбами по живой силе и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Разведка подтвердила уничтожение живой силы и опорного пункта противника. После выполнения задачи экипаж вернулся на аэродром вылета. Также МО РФ опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара.
https://ria.ru/20241112/pion-1983284397.html
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Удар Су-34 по скоплению живой силы и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.
2024-11-12T14:44
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PT1M00S
РИА Новости
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-34
Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Су-34 планирующими авиабомбами уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье