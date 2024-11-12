https://ria.ru/20241112/stipendii-1983383697.html
Одаренным ярославским школьникам вручили сертификаты на именные стипендии
Одаренным ярославским школьникам вручили сертификаты на именные стипендии - РИА Новости, 12.11.2024
Одаренным ярославским школьникам вручили сертификаты на именные стипендии
Одаренным школьникам в Ярославской области вручили сертификаты на губернаторские именные стипендии, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:52
2024-11-12T18:52
2024-11-12T18:52
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40729/79/407297946_0:139:3106:1886_1920x0_80_0_0_ac75a4322ad29a864b08f4eabea90d9a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Одаренным школьникам в Ярославской области вручили сертификаты на губернаторские именные стипендии, сообщает во вторник правительство региона. Торжественная церемония награждения прошла в ярославском концертно-зрелищном центре. Сертификаты вручали и.о. министра культуры региона Ирина Ширшова, министр спорта области Денис Салтыков и начальник управления по социальной и демографической политике правительства региона Марина Башмашникова. Школьников поздравил глава региона Михаил Евраев. В своем Telegram-канале губернатор отметил, что среди стипендиатов - победители и лауреаты всероссийских и международных предметных олимпиад, творческих и музыкальных конкурсов, спортивных соревнований. "Мы продолжим оказывать поддержку талантливым ребятам. Два года назад мы увеличили размер стипендии с 1 до 5 тысяч рублей, а также ввели единовременные выплаты наставникам. В этом году более чем в шесть раз повысили размер выплат за победу во Всероссийской олимпиаде школьников. Победители заключительного этапа олимпиады получат по 200 тысяч рублей, призеры - по 100 тысяч", - подчеркнул Евраев, добавив, что аналогичные выплаты теперь предусмотрены и для педагогов-наставников. По данным правительства Ярославской области, губернаторские стипендии назначены 60 школьникам и 56 педагогам, тренерам-преподавателям, научным руководителям, наставникам.
https://ria.ru/20241017/sport-1978468511.html
https://ria.ru/20241111/nyanya-1983195906.html
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40729/79/407297946_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_03ec7547368ef49c21eb9af6bf1940ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Одаренным школьникам в Ярославской области вручили сертификаты на губернаторские именные стипендии, сообщает во вторник правительство региона.
Торжественная церемония награждения прошла в ярославском концертно-зрелищном центре. Сертификаты вручали и.о. министра культуры региона Ирина Ширшова, министр спорта области Денис Салтыков и начальник управления по социальной и демографической политике правительства региона Марина Башмашникова.
Школьников поздравил глава региона Михаил Евраев
. В своем Telegram-канале губернатор отметил, что среди стипендиатов - победители и лауреаты всероссийских и международных предметных олимпиад, творческих и музыкальных конкурсов, спортивных соревнований.
"Мы продолжим оказывать поддержку талантливым ребятам. Два года назад мы увеличили размер стипендии с 1 до 5 тысяч рублей, а также ввели единовременные выплаты наставникам. В этом году более чем в шесть раз повысили размер выплат за победу во Всероссийской олимпиаде школьников. Победители заключительного этапа олимпиады получат по 200 тысяч рублей, призеры - по 100 тысяч", - подчеркнул Евраев, добавив, что аналогичные выплаты теперь предусмотрены и для педагогов-наставников.
По данным правительства Ярославской области, губернаторские стипендии назначены 60 школьникам и 56 педагогам, тренерам-преподавателям, научным руководителям, наставникам.