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Одаренным ярославским школьникам вручили сертификаты на именные стипендии - РИА Новости, 12.11.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:52 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/stipendii-1983383697.html
Одаренным ярославским школьникам вручили сертификаты на именные стипендии
Одаренным ярославским школьникам вручили сертификаты на именные стипендии - РИА Новости, 12.11.2024
Одаренным ярославским школьникам вручили сертификаты на именные стипендии
Одаренным школьникам в Ярославской области вручили сертификаты на губернаторские именные стипендии, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:52
2024-11-12T18:52
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Одаренным школьникам в Ярославской области вручили сертификаты на губернаторские именные стипендии, сообщает во вторник правительство региона. Торжественная церемония награждения прошла в ярославском концертно-зрелищном центре. Сертификаты вручали и.о. министра культуры региона Ирина Ширшова, министр спорта области Денис Салтыков и начальник управления по социальной и демографической политике правительства региона Марина Башмашникова. Школьников поздравил глава региона Михаил Евраев. В своем Telegram-канале губернатор отметил, что среди стипендиатов - победители и лауреаты всероссийских и международных предметных олимпиад, творческих и музыкальных конкурсов, спортивных соревнований. "Мы продолжим оказывать поддержку талантливым ребятам. Два года назад мы увеличили размер стипендии с 1 до 5 тысяч рублей, а также ввели единовременные выплаты наставникам. В этом году более чем в шесть раз повысили размер выплат за победу во Всероссийской олимпиаде школьников. Победители заключительного этапа олимпиады получат по 200 тысяч рублей, призеры - по 100 тысяч", - подчеркнул Евраев, добавив, что аналогичные выплаты теперь предусмотрены и для педагогов-наставников. По данным правительства Ярославской области, губернаторские стипендии назначены 60 школьникам и 56 педагогам, тренерам-преподавателям, научным руководителям, наставникам.
https://ria.ru/20241017/sport-1978468511.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев

Одаренным ярославским школьникам вручили сертификаты на именные стипендии

© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Виктор Чернов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Одаренным школьникам в Ярославской области вручили сертификаты на губернаторские именные стипендии, сообщает во вторник правительство региона.
Торжественная церемония награждения прошла в ярославском концертно-зрелищном центре. Сертификаты вручали и.о. министра культуры региона Ирина Ширшова, министр спорта области Денис Салтыков и начальник управления по социальной и демографической политике правительства региона Марина Башмашникова.
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Школьников поздравил глава региона Михаил Евраев. В своем Telegram-канале губернатор отметил, что среди стипендиатов - победители и лауреаты всероссийских и международных предметных олимпиад, творческих и музыкальных конкурсов, спортивных соревнований.
"Мы продолжим оказывать поддержку талантливым ребятам. Два года назад мы увеличили размер стипендии с 1 до 5 тысяч рублей, а также ввели единовременные выплаты наставникам. В этом году более чем в шесть раз повысили размер выплат за победу во Всероссийской олимпиаде школьников. Победители заключительного этапа олимпиады получат по 200 тысяч рублей, призеры - по 100 тысяч", - подчеркнул Евраев, добавив, что аналогичные выплаты теперь предусмотрены и для педагогов-наставников.
По данным правительства Ярославской области, губернаторские стипендии назначены 60 школьникам и 56 педагогам, тренерам-преподавателям, научным руководителям, наставникам.
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