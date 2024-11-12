https://ria.ru/20241112/stipendii-1983383697.html

Одаренным ярославским школьникам вручили сертификаты на именные стипендии

Одаренным ярославским школьникам вручили сертификаты на именные стипендии - РИА Новости, 12.11.2024

Одаренным ярославским школьникам вручили сертификаты на именные стипендии

Одаренным школьникам в Ярославской области вручили сертификаты на губернаторские именные стипендии, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:52

2024-11-12T18:52

2024-11-12T18:52

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Одаренным школьникам в Ярославской области вручили сертификаты на губернаторские именные стипендии, сообщает во вторник правительство региона. Торжественная церемония награждения прошла в ярославском концертно-зрелищном центре. Сертификаты вручали и.о. министра культуры региона Ирина Ширшова, министр спорта области Денис Салтыков и начальник управления по социальной и демографической политике правительства региона Марина Башмашникова. Школьников поздравил глава региона Михаил Евраев. В своем Telegram-канале губернатор отметил, что среди стипендиатов - победители и лауреаты всероссийских и международных предметных олимпиад, творческих и музыкальных конкурсов, спортивных соревнований. "Мы продолжим оказывать поддержку талантливым ребятам. Два года назад мы увеличили размер стипендии с 1 до 5 тысяч рублей, а также ввели единовременные выплаты наставникам. В этом году более чем в шесть раз повысили размер выплат за победу во Всероссийской олимпиаде школьников. Победители заключительного этапа олимпиады получат по 200 тысяч рублей, призеры - по 100 тысяч", - подчеркнул Евраев, добавив, что аналогичные выплаты теперь предусмотрены и для педагогов-наставников. По данным правительства Ярославской области, губернаторские стипендии назначены 60 школьникам и 56 педагогам, тренерам-преподавателям, научным руководителям, наставникам.

https://ria.ru/20241017/sport-1978468511.html

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ярославская область

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ярославская область, михаил евраев