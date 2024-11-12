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Telegraph раскрыла, чего хочет добиться Стармер до прихода к власти Трампа - РИА Новости, 12.11.2024
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15:28 12.11.2024 (обновлено: 15:36 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/starmer-1983310444.html
Telegraph раскрыла, чего хочет добиться Стармер до прихода к власти Трампа
Telegraph раскрыла, чего хочет добиться Стармер до прихода к власти Трампа - РИА Новости, 12.11.2024
Telegraph раскрыла, чего хочет добиться Стармер до прихода к власти Трампа
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет добиться от американского президента Джо Байдена выделения обещанного Вашингтоном кредита Украине на 20... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:28
2024-11-12T15:36
в мире
россия
украина
сша
джо байден
дональд трамп
кир стармер
евросоюз
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет добиться от американского президента Джо Байдена выделения обещанного Вашингтоном кредита Украине на 20 миллиардов долларов под замороженные активы РФ до прихода к власти Дональда Трампа, сообщила газета Telegraph. Ранее страны G7 согласовали выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В Белом доме заявили, что США до конца 2024 года предоставят в рамках займа 20 миллиардов долларов. "Кир Стармер призовёт Джо Байдена предоставить средства на кредит Украине в размере 20 миллиардов долларов до прихода к власти Дональда Трампа. Премьер-министр настойчиво добивается проведения личной встречи с Байденом, уходящим с поста президента США, во время саммита стран G20 в Бразилии на следующей неделе", - говорится в статье. По словам источника издания в британском правительстве, Лондон готов оказать на Байдена давление в этом вопросе, пишет Telegraph. Вместе с этим Стармер также призовёт разрешить Украине бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь РФ, против чего выступает Байден, пишет газета. График переговоров британского премьера на саммите G20 пока окончательно не утверждён, однако источники на Даунинг-стрит и в МИД ожидают, что будет согласована двусторонняя встреча с Байденом, сказано в материале. Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл Дональд Трамп. Шестого января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Песков заявил, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241101/polsha-1981443041.html
https://ria.ru/20241112/es-1983294870.html
https://ria.ru/20241026/kredit-1980237709.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, дональд трамп, кир стармер, евросоюз, нато, g7, выборы президента сша — 2024, великобритания
В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Кир Стармер, Евросоюз, НАТО, G7, Выборы президента США — 2024, Великобритания
Telegraph раскрыла, чего хочет добиться Стармер до прихода к власти Трампа

Telegraph: Стармер хочет добиться от Байдена кредита Украине до прихода Трампа

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет добиться от американского президента Джо Байдена выделения обещанного Вашингтоном кредита Украине на 20 миллиардов долларов под замороженные активы РФ до прихода к власти Дональда Трампа, сообщила газета Telegraph.
Ранее страны G7 согласовали выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В Белом доме заявили, что США до конца 2024 года предоставят в рамках займа 20 миллиардов долларов.
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
МИД Польши предложил Украине покупать вооружения в кредит
1 ноября, 22:34
"Кир Стармер призовёт Джо Байдена предоставить средства на кредит Украине в размере 20 миллиардов долларов до прихода к власти Дональда Трампа. Премьер-министр настойчиво добивается проведения личной встречи с Байденом, уходящим с поста президента США, во время саммита стран G20 в Бразилии на следующей неделе", - говорится в статье.
По словам источника издания в британском правительстве, Лондон готов оказать на Байдена давление в этом вопросе, пишет Telegraph. Вместе с этим Стармер также призовёт разрешить Украине бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь РФ, против чего выступает Байден, пишет газета.
График переговоров британского премьера на саммите G20 пока окончательно не утверждён, однако источники на Даунинг-стрит и в МИД ожидают, что будет согласована двусторонняя встреча с Байденом, сказано в материале.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл Дональд Трамп. Шестого января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Будущая глава дипломатии ЕС хочет направить российские активы Украине
Вчера, 14:33
Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Песков заявил, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Украине дадут кредит, чтобы Зеленский "не вякал" про ЯО, заявила Захарова
26 октября, 11:56
 
В миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденДональд ТрампКир СтармерЕвросоюзНАТОG7Выборы президента США — 2024Великобритания
 
 
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