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После победы Трампа в США вырос спрос на препараты для аборта - РИА Новости, 12.11.2024
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12:56 12.11.2024 (обновлено: 13:01 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/ssha-1983267705.html
После победы Трампа в США вырос спрос на препараты для аборта
После победы Трампа в США вырос спрос на препараты для аборта - РИА Новости, 12.11.2024
После победы Трампа в США вырос спрос на препараты для аборта
Спрос на препараты для искусственного прерывания беременности значительно вырос среди американок после победы на выборах в США Дональда Трампа, женщины... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:56
2024-11-12T13:01
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Спрос на препараты для искусственного прерывания беременности значительно вырос среди американок после победы на выборах в США Дональда Трампа, женщины опасаются, что доступ к таким средствам будет ограничен после его вступления в должность, пишет газета Washington Post со ссылкой на данные компаний в сфере репродуктивного здоровья. "Женщины чаще, чем обычно, обращаются за лекарствами для аборта в преддверии президентства Дональда Трампа", - пишет издание. По информации одного из крупнейших американских поставщиков таблеток для искусственного прерывания беременности Aid Access, в течение суток после объявления о победе Трампа было получено 10 тысяч запросов на препараты, что "примерно в 17 раз больше, чем 600 запросов, которые компания обычно получает за день". Как отметили в другой организации Just the Pill, со среды по пятницу из 125 заказов на медикаменты 22 поступили от небеременных девушек. По словам представителя компании Джули Амаон, это редкость, чтобы пациентки обращались еще до наступления беременности. В то же время компания Plan C сообщила, что число посетителей их веб-сайта на следующий день после выборов выросло в 20 раз, с 4 до 82,2 тысячи, по сравнению с показателями в день накануне голосования. Организации также сообщили о росте спроса на другие средства для предотвращения нежелательной беременности, например, внутриматочные спирали и вазэктомию. При этом конкретные цифры не называются. "Люди понимают, что угроза реальна, и это серьезная угроза доступа к абортам при администрации Трампа… И поэтому я думаю, что люди крайне обеспокоены относительно способности получить ту помощь, которая им необходима", - приводит Washington Post слова президента Национальной федерации абортов Бриттани Фонтено. Вопрос о праве на аборт наряду с иммиграцией и правами сексуальных меньшинств были одной из главных тем избирательной кампании в США. В частности, в предписываемом победившему на президентских выборах Дональду Трампу "Проекте 2025" среди прочего речь идет о введении ограничения права женщин на аборт.
https://ria.ru/20241003/tramp-1976267613.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
После победы Трампа в США вырос спрос на препараты для аборта

WP: женщины стали чаще обращаться за препаратами для аборта после победы Трампа

© iStock.com / Artem StepanovТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© iStock.com / Artem Stepanov
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Спрос на препараты для искусственного прерывания беременности значительно вырос среди американок после победы на выборах в США Дональда Трампа, женщины опасаются, что доступ к таким средствам будет ограничен после его вступления в должность, пишет газета Washington Post со ссылкой на данные компаний в сфере репродуктивного здоровья.
"Женщины чаще, чем обычно, обращаются за лекарствами для аборта в преддверии президентства Дональда Трампа", - пишет издание.
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По информации одного из крупнейших американских поставщиков таблеток для искусственного прерывания беременности Aid Access, в течение суток после объявления о победе Трампа было получено 10 тысяч запросов на препараты, что "примерно в 17 раз больше, чем 600 запросов, которые компания обычно получает за день".
Как отметили в другой организации Just the Pill, со среды по пятницу из 125 заказов на медикаменты 22 поступили от небеременных девушек. По словам представителя компании Джули Амаон, это редкость, чтобы пациентки обращались еще до наступления беременности.
В то же время компания Plan C сообщила, что число посетителей их веб-сайта на следующий день после выборов выросло в 20 раз, с 4 до 82,2 тысячи, по сравнению с показателями в день накануне голосования.
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Организации также сообщили о росте спроса на другие средства для предотвращения нежелательной беременности, например, внутриматочные спирали и вазэктомию. При этом конкретные цифры не называются.
"Люди понимают, что угроза реальна, и это серьезная угроза доступа к абортам при администрации Трампа… И поэтому я думаю, что люди крайне обеспокоены относительно способности получить ту помощь, которая им необходима", - приводит Washington Post слова президента Национальной федерации абортов Бриттани Фонтено.
Вопрос о праве на аборт наряду с иммиграцией и правами сексуальных меньшинств были одной из главных тем избирательной кампании в США. В частности, в предписываемом победившему на президентских выборах Дональду Трампу "Проекте 2025" среди прочего речь идет о введении ограничения права женщин на аборт.
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