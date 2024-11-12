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Пентагон заявил об ударах по проиранским группировкам в Сирии - РИА Новости, 12.11.2024
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00:58 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/ssha-1983204078.html
Пентагон заявил об ударах по проиранским группировкам в Сирии
Пентагон заявил об ударах по проиранским группировкам в Сирии - РИА Новости, 12.11.2024
Пентагон заявил об ударах по проиранским группировкам в Сирии
Вооруженные силы США нанесли удары по проиранским группировкам в Сирии, сообщает центральное командование Пентагона. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T00:58
2024-11-12T00:58
сирия
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы США нанесли удары по проиранским группировкам в Сирии, сообщает центральное командование Пентагона. "Силы центрального командования нанесли удары по девяти целям в двух местах, связанных с иранскими группами в Сирии, в ответ на несколько атак на персонал США в Сирии в последние 24 часа", - говорится в сообщении. Как утверждает центральное командование, нанесенные удары снизят возможности группировок по проведению атак против сил США.
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сирия, сша, министерство обороны сша, в мире
Сирия, США, Министерство обороны США, В мире
Пентагон заявил об ударах по проиранским группировкам в Сирии

Пентагон: вооруженные силы США нанесли удары по проиранским группировкам в Сирии

© AP Photo / Douglas C. PizacИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Douglas C. Pizac
Истребитель F-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы США нанесли удары по проиранским группировкам в Сирии, сообщает центральное командование Пентагона.
"Силы центрального командования нанесли удары по девяти целям в двух местах, связанных с иранскими группами в Сирии, в ответ на несколько атак на персонал США в Сирии в последние 24 часа", - говорится в сообщении.
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
США и Британия нанесли удары по трем военным лагерям хуситов
9 ноября, 23:30
Как утверждает центральное командование, нанесенные удары снизят возможности группировок по проведению атак против сил США.
 
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