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Пентагон заявил об ударах по проиранским группировкам в Сирии

Пентагон заявил об ударах по проиранским группировкам в Сирии - РИА Новости, 12.11.2024

Пентагон заявил об ударах по проиранским группировкам в Сирии

Вооруженные силы США нанесли удары по проиранским группировкам в Сирии, сообщает центральное командование Пентагона. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T00:58

2024-11-12T00:58

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы США нанесли удары по проиранским группировкам в Сирии, сообщает центральное командование Пентагона. "Силы центрального командования нанесли удары по девяти целям в двух местах, связанных с иранскими группами в Сирии, в ответ на несколько атак на персонал США в Сирии в последние 24 часа", - говорится в сообщении. Как утверждает центральное командование, нанесенные удары снизят возможности группировок по проведению атак против сил США.

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сирия, сша, министерство обороны сша, в мире