https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983399020.html

Спецоперация, 12 ноября: ВСУ потеряли до 1985 военных за сутки

Спецоперация, 12 ноября: ВСУ потеряли до 1985 военных за сутки - РИА Новости, 12.11.2024

Спецоперация, 12 ноября: ВСУ потеряли до 1985 военных за сутки

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил во вторник, что разговоры европейских политиков о выделении дополнительной поддержки Киеву являются ни чем иным, как... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T20:44

2024-11-12T20:44

2024-11-12T20:44

специальная военная операция на украине

украина

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владимир зеленский

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил во вторник, что разговоры европейских политиков о выделении дополнительной поддержки Киеву являются ни чем иным, как начавшимся на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа "осенним обострением". По его словам, основная цель европейских политиков – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. Угрозу кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца отправить ракеты Taurus Киеву, если Россия не остановит СВО, зампред Совбеза РФ связал с предстоящими в ФРГ выборами. В реальности же поставка дальнобойных ракет Украине не изменит ход СВО, но лишь продлит агонию киевского режима, в то же время повысив риск перехода конфликта в "самую опасную стадию", уверен он. Потеряли еще один LeopardРоссийские группировки, участвующие в спецоперации, за прошедшие сутки нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 23 контратаки. Потери ВСУ при этом составили до 1985 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились двух танков, в том числе одного Leopard производства ФРГ, четырёх бронетранспортёров, нескольких бронеавтомобилей, в том числе MaxxPro производства США и "Козак". Также уничтожены гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица М198 и два орудия М119 производства США, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", два орудия Д-20 и пять гаубиц Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВПК Украины. Средства сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS производства США и 71 беспилотник самолетного типа. Удары по противнику в Курской областиВ отдельной сводке по ситуации в курском приграничье сказано, что подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия, нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад и отразили семь контратак противника. Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 бригад ВСУ в районах 26 населенных пунктов Курской области, а также удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам семи бригад Украины. За сутки ВСУ на курском направлении потеряли более 300 военнослужащих, пять танков, четыре БМП, бронетранспортёр, три бронемашины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, РЛС контрбатарейной борьбы, бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Всего за время боёв в Курской области противник потерял более 31,7 тысячи человек. Пострадавшие среди мирныхМэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил во вторник, что два микрорайона и поселок были обесточены в результате обстрела украинскими войсками. Также, по его данным, была ранена мирная жительница и повреждён автобус. Позднее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что число пострадавших при обстрелах ВСУ Горловки во вторник увеличилось до шести, а еще три человека пострадали в Украинске. ЗаинтересовалГазета Telegraph сообщила во вторник, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет добиться от американского президента Джо Байдена выделения обещанного Вашингтоном кредита Украине на 20 миллиардов долларов под замороженные активы РФ до прихода к власти Дональда Трампа. Владимир Зеленский, по данным газеты Financial Times, представил победившему на выборах в США Дональду Трампу свой так называемый "план победы" еще в сентябре во время встречи в Нью-Йорке. Таким образом Зеленский пытался его заинтересовать пунктами о доступе США к природным ресурсам Украины и о замене части сил США в Европе украинскими. Министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Аддад заявил 12 ноября, что единственный способ остановить конфликт - предоставить Украине необходимые средства для уравновешивания соотношения сил, чтобы затем начать переговоры. В то же время, по его словам, поддержка Украины со стороны Франции не является безусловной и имеет ограничения. Выделят побольшеБолее 55 миллиардов гривен (около 1,3 миллиарда долларов) заложено в проекте бюджета Украины на 2025 года на производство вооружений и военной техники, сообщил во вторник министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин. По его словам, деньги планируют направить на развитие производства, разработку и внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения. В 2024 году на это выделили 51 миллиард гривен (1,2 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20241112/nato-1983187356.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1982871761.html

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украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий медведев, вооруженные силы украины