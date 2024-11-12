Главы двух районов Белгородской области вступили в добровольческий отряд
Гладков: двое глав районов Белгородской области вступят в ряды "Барс-Белгород"
Российские военнослужащие. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что глава Корочанского района Николай Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев приняли решение вступить в ряды добровольческого подразделения "Барс-Белгород".
Ранее губернатор сообщал, что в отряд "Барс-Белгород" вступили два заместителя губернатора - Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, а также глава Губкинского округа Михаил Лобазнов. В отряд также присоединились женщины, среди которых глава Красногвардейского района Галина Руденко, директор одного из крупных пунктов временного размещения и советник заместителя губернатора.
"Очень уважаю решение наших настоящих мужчин из числа руководителей муниципальных образований, которые уже подписали или подписывают контракт с министерством обороны РФ. Например, сегодня глава Корочанского района Николай Васильевич Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Николаевич Гриднев приняли решение о подписании контракта", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор подчеркнул, что важно, чтобы главы неприграничных муниципалитетов понимали текущую ситуацию на границе и осознавали уровень ответственности, который ложится на руководство. По мнению Гладкова, военная служба поможет муниципальным руководителям стать более уверенными и ответственными в своей гражданской деятельности.
"Мы будем стараться максимально помогать нашему батальону выполнять задачи, которые ставит министерство обороны РФ", - заключил глава области.