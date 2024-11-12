https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983225672.html

Главы двух районов Белгородской области вступили в добровольческий отряд

Главы двух районов Белгородской области вступили в добровольческий отряд - РИА Новости, 12.11.2024

Главы двух районов Белгородской области вступили в добровольческий отряд

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что глава Корочанского района Николай Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев приняли РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:31

2024-11-12T09:31

2024-11-12T09:31

политика

корочанский район

белгородская область

красногвардейский район

вячеслав гладков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что глава Корочанского района Николай Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев приняли решение вступить в ряды добровольческого подразделения "Барс-Белгород". Ранее губернатор сообщал, что в отряд "Барс-Белгород" вступили два заместителя губернатора - Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, а также глава Губкинского округа Михаил Лобазнов. В отряд также присоединились женщины, среди которых глава Красногвардейского района Галина Руденко, директор одного из крупных пунктов временного размещения и советник заместителя губернатора. "Очень уважаю решение наших настоящих мужчин из числа руководителей муниципальных образований, которые уже подписали или подписывают контракт с министерством обороны РФ. Например, сегодня глава Корочанского района Николай Васильевич Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Николаевич Гриднев приняли решение о подписании контракта", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Губернатор подчеркнул, что важно, чтобы главы неприграничных муниципалитетов понимали текущую ситуацию на границе и осознавали уровень ответственности, который ложится на руководство. По мнению Гладкова, военная служба поможет муниципальным руководителям стать более уверенными и ответственными в своей гражданской деятельности. "Мы будем стараться максимально помогать нашему батальону выполнять задачи, которые ставит министерство обороны РФ", - заключил глава области.

https://ria.ru/20241108/otryad-1982590866.html

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корочанский район

белгородская область

красногвардейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, корочанский район, белгородская область, красногвардейский район, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)