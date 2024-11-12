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Главы двух районов Белгородской области вступили в добровольческий отряд - РИА Новости, 12.11.2024
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09:31 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983225672.html
Главы двух районов Белгородской области вступили в добровольческий отряд
Главы двух районов Белгородской области вступили в добровольческий отряд - РИА Новости, 12.11.2024
Главы двух районов Белгородской области вступили в добровольческий отряд
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что глава Корочанского района Николай Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев приняли РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:31
2024-11-12T09:31
политика
корочанский район
белгородская область
красногвардейский район
вячеслав гладков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что глава Корочанского района Николай Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев приняли решение вступить в ряды добровольческого подразделения "Барс-Белгород". Ранее губернатор сообщал, что в отряд "Барс-Белгород" вступили два заместителя губернатора - Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, а также глава Губкинского округа Михаил Лобазнов. В отряд также присоединились женщины, среди которых глава Красногвардейского района Галина Руденко, директор одного из крупных пунктов временного размещения и советник заместителя губернатора. "Очень уважаю решение наших настоящих мужчин из числа руководителей муниципальных образований, которые уже подписали или подписывают контракт с министерством обороны РФ. Например, сегодня глава Корочанского района Николай Васильевич Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Николаевич Гриднев приняли решение о подписании контракта", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Губернатор подчеркнул, что важно, чтобы главы неприграничных муниципалитетов понимали текущую ситуацию на границе и осознавали уровень ответственности, который ложится на руководство. По мнению Гладкова, военная служба поможет муниципальным руководителям стать более уверенными и ответственными в своей гражданской деятельности. "Мы будем стараться максимально помогать нашему батальону выполнять задачи, которые ставит министерство обороны РФ", - заключил глава области.
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политика, корочанский район, белгородская область, красногвардейский район, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Политика, Корочанский район, Белгородская область, Красногвардейский район, Вячеслав Гладков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Главы двух районов Белгородской области вступили в добровольческий отряд

Гладков: двое глав районов Белгородской области вступят в ряды "Барс-Белгород"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что глава Корочанского района Николай Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев приняли решение вступить в ряды добровольческого подразделения "Барс-Белгород".
Ранее губернатор сообщал, что в отряд "Барс-Белгород" вступили два заместителя губернатора - Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, а также глава Губкинского округа Михаил Лобазнов. В отряд также присоединились женщины, среди которых глава Красногвардейского района Галина Руденко, директор одного из крупных пунктов временного размещения и советник заместителя губернатора.
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"Очень уважаю решение наших настоящих мужчин из числа руководителей муниципальных образований, которые уже подписали или подписывают контракт с министерством обороны РФ. Например, сегодня глава Корочанского района Николай Васильевич Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Николаевич Гриднев приняли решение о подписании контракта", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор подчеркнул, что важно, чтобы главы неприграничных муниципалитетов понимали текущую ситуацию на границе и осознавали уровень ответственности, который ложится на руководство. По мнению Гладкова, военная служба поможет муниципальным руководителям стать более уверенными и ответственными в своей гражданской деятельности.
"Мы будем стараться максимально помогать нашему батальону выполнять задачи, которые ставит министерство обороны РФ", - заключил глава области.
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ПолитикаКорочанский районБелгородская областьКрасногвардейский районВячеслав ГладковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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