https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983218150.html

ВСУ используют мирных жителей Курской области в качестве живого щита

ВСУ используют мирных жителей Курской области в качестве живого щита - РИА Новости, 12.11.2024

ВСУ используют мирных жителей Курской области в качестве живого щита

Артиллеристы отдельного батальона специального назначения "АрБат" добровольческого корпуса фиксируют присутствие мирных жителей у бронетехники ВСУ в районе... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:36

2024-11-12T08:36

2024-11-12T08:36

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ноя - РИА Новости. Артиллеристы отдельного батальона специального назначения "АрБат" добровольческого корпуса фиксируют присутствие мирных жителей у бронетехники ВСУ в районе населенного пункта Плехово Курской области, украинске военные используют мирных жителей в качестве щита, сообщил РИА Новости командир артрасчета с позывным "Шани". "Цель была БМП противника, сегодня не получилось поработать. Нам передали, что в районе цели находятся мирные жители, поэтому мы сворачиваем работу и уходим в укрытие… Там мирные жители (в районах расположения ВСУ – ред.). Нацисты используют их как щит", - сказал командир. Он уточнил, что помимо того, что ВСУ прикрываются мирными жителями в Курской области, располагая орудия и технику в том числе вблизи домов мирных жителей, украинская армия наносит удары по населенным пунктам, из которых они отступили. "Если они увидят человека, даже без формы, если не военный, они стараются поразить тот объект, рядом с которым человек находится. Здесь есть деревня, где ни одного дома почти не осталось", - добавил командир. По его словам, в основном дома мирных жителей сжигаются при помощи сбросов с агродрона "Баба-Яга". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/vsu-1970466080.html

https://ria.ru/20240819/voennye-1967205027.html

https://ria.ru/20240922/kursk-1974058837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность