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ВСУ используют мирных жителей Курской области в качестве живого щита - РИА Новости, 12.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:36 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983218150.html
ВСУ используют мирных жителей Курской области в качестве живого щита
ВСУ используют мирных жителей Курской области в качестве живого щита - РИА Новости, 12.11.2024
ВСУ используют мирных жителей Курской области в качестве живого щита
Артиллеристы отдельного батальона специального назначения "АрБат" добровольческого корпуса фиксируют присутствие мирных жителей у бронетехники ВСУ в районе... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:36
2024-11-12T08:36
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ноя - РИА Новости. Артиллеристы отдельного батальона специального назначения "АрБат" добровольческого корпуса фиксируют присутствие мирных жителей у бронетехники ВСУ в районе населенного пункта Плехово Курской области, украинске военные используют мирных жителей в качестве щита, сообщил РИА Новости командир артрасчета с позывным "Шани". "Цель была БМП противника, сегодня не получилось поработать. Нам передали, что в районе цели находятся мирные жители, поэтому мы сворачиваем работу и уходим в укрытие… Там мирные жители (в районах расположения ВСУ – ред.). Нацисты используют их как щит", - сказал командир. Он уточнил, что помимо того, что ВСУ прикрываются мирными жителями в Курской области, располагая орудия и технику в том числе вблизи домов мирных жителей, украинская армия наносит удары по населенным пунктам, из которых они отступили. "Если они увидят человека, даже без формы, если не военный, они стараются поразить тот объект, рядом с которым человек находится. Здесь есть деревня, где ни одного дома почти не осталось", - добавил командир. По его словам, в основном дома мирных жителей сжигаются при помощи сбросов с агродрона "Баба-Яга". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970466080.html
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ используют мирных жителей Курской области в качестве живого щита

ВСУ в Курской области ставят технику около мирных жителей, используя живой щит

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа минометного расчета спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа минометного расчета спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ноя - РИА Новости. Артиллеристы отдельного батальона специального назначения "АрБат" добровольческого корпуса фиксируют присутствие мирных жителей у бронетехники ВСУ в районе населенного пункта Плехово Курской области, украинске военные используют мирных жителей в качестве щита, сообщил РИА Новости командир артрасчета с позывным "Шани".
"Цель была БМП противника, сегодня не получилось поработать. Нам передали, что в районе цели находятся мирные жители, поэтому мы сворачиваем работу и уходим в укрытие… Там мирные жители (в районах расположения ВСУ – ред.). Нацисты используют их как щит", - сказал командир.
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Он уточнил, что помимо того, что ВСУ прикрываются мирными жителями в Курской области, располагая орудия и технику в том числе вблизи домов мирных жителей, украинская армия наносит удары по населенным пунктам, из которых они отступили.
"Если они увидят человека, даже без формы, если не военный, они стараются поразить тот объект, рядом с которым человек находится. Здесь есть деревня, где ни одного дома почти не осталось", - добавил командир.
По его словам, в основном дома мирных жителей сжигаются при помощи сбросов с агродрона "Баба-Яга".
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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