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ВС России не дали ВСУ форсировать реку Оскол, сообщил Марочко - РИА Новости, 12.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:03 12.11.2024 (обновлено: 07:49 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983212327.html
ВС России не дали ВСУ форсировать реку Оскол, сообщил Марочко
ВС России не дали ВСУ форсировать реку Оскол, сообщил Марочко - РИА Новости, 12.11.2024
ВС России не дали ВСУ форсировать реку Оскол, сообщил Марочко
ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать реку Оскол на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T07:03
2024-11-12T07:49
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать реку Оскол на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля ситуации на купянском направлении разведорганами ВС РФ выявлено замаскированное место сосредоточения украинской инженерной техники, предназначенной для форсирования водных преград. За данным участком был установлен усиленный контроль и в момент выдвижения вооруженных формирований Украины к реке Оскол был нанесен артиллерийский удар", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По данным Марочко, ВСУ пытались перейти реку в районе населенного пункта Ковшаровка. "В результате попадания уничтожен автомобиль КрАЗ со звеном наплавного моста, бронетранспортер, а также поврежден пикап. Также ликвидировано трое боевиков, двое получили ранения", - сообщил собеседник агентства.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
ВС России не дали ВСУ форсировать реку Оскол, сообщил Марочко

Марочко: ВС России не дали ВСУ форсировать Оскол на Купянском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать реку Оскол на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В ходе объективного контроля ситуации на купянском направлении разведорганами ВС РФ выявлено замаскированное место сосредоточения украинской инженерной техники, предназначенной для форсирования водных преград. За данным участком был установлен усиленный контроль и в момент выдвижения вооруженных формирований Украины к реке Оскол был нанесен артиллерийский удар", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По данным Марочко, ВСУ пытались перейти реку в районе населенного пункта Ковшаровка.
"В результате попадания уничтожен автомобиль КрАЗ со звеном наплавного моста, бронетранспортер, а также поврежден пикап. Также ликвидировано трое боевиков, двое получили ранения", - сообщил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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