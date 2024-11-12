https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983212327.html

ВС России не дали ВСУ форсировать реку Оскол, сообщил Марочко

ВС России не дали ВСУ форсировать реку Оскол, сообщил Марочко - РИА Новости, 12.11.2024

ВС России не дали ВСУ форсировать реку Оскол, сообщил Марочко

ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать реку Оскол на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T07:03

2024-11-12T07:03

2024-11-12T07:49

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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать реку Оскол на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля ситуации на купянском направлении разведорганами ВС РФ выявлено замаскированное место сосредоточения украинской инженерной техники, предназначенной для форсирования водных преград. За данным участком был установлен усиленный контроль и в момент выдвижения вооруженных формирований Украины к реке Оскол был нанесен артиллерийский удар", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По данным Марочко, ВСУ пытались перейти реку в районе населенного пункта Ковшаровка. "В результате попадания уничтожен автомобиль КрАЗ со звеном наплавного моста, бронетранспортер, а также поврежден пикап. Также ликвидировано трое боевиков, двое получили ранения", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241111/dnr-1983009481.html

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, в мире