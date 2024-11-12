https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983210226.html
На Украине заявили о взрывах в Запорожской области
На Украине заявили о взрывах в Запорожской области - РИА Новости, 12.11.2024
На Украине заявили о взрывах в Запорожской области
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T05:26
2024-11-12T05:26
2024-11-12T05:26
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_211:170:1280:771_1920x0_80_0_0_7e68891862410ea02f44ae9739fbc0c4.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241112/kiev-1983207242.html
запорожская область
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_222:60:1280:853_1920x0_80_0_0_dc273f0154130775b31c776c1f44fe78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, киев, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине заявили о взрывах в Запорожской области
Глава Запорожской ОГА Федоров заявил о взрывах в регионе