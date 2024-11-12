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На правом берегу Днепра уничтожили украинские опорные пункты - РИА Новости, 12.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 12.11.2024 (обновлено: 08:43 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983209756.html
На правом берегу Днепра уничтожили украинские опорные пункты
На правом берегу Днепра уничтожили украинские опорные пункты - РИА Новости, 12.11.2024
На правом берегу Днепра уничтожили украинские опорные пункты
Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T05:07
2024-11-12T08:43
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 ноя - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Получив координаты, расчет точным залпом накрыл указанный квадрат и нанес огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Выполнив задачу, боевая машина быстро покинула позицию и ушла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки. Для более точной стрельбы производится корректировка огня в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов, что позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях. Артиллерийские расчеты РСЗО "Град" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары, уничтожая бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, фортификационные сооружения и укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20241112/mi-28nm-1983209625.html
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Удар по опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
На правом берегу Днепра уничтожили украинские опорные пункты

Морпехи "Днепра" уничтожили "опорники" ВСУ на правом берегу в Херсонской области

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 ноя - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Получив координаты, расчет точным залпом накрыл указанный квадрат и нанес огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Выполнив задачу, боевая машина быстро покинула позицию и ушла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки.
Для более точной стрельбы производится корректировка огня в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов, что позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.
Артиллерийские расчеты РСЗО "Град" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары, уничтожая бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, фортификационные сооружения и укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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