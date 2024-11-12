https://ria.ru/20241112/sochi-1983282547.html
В Сочи бездомные собаки напали на двух подростков
В Сочи бездомные собаки напали на двух подростков - РИА Новости, 12.11.2024
В Сочи бездомные собаки напали на двух подростков
Бездомные собаки напали на двух подростков в Сочи, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:54
2024-11-12T13:54
2024-11-12T13:54
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Бездомные собаки напали на двух подростков в Сочи, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю. По данным следствия, бездомные собаки напали на двух подростков на улице Багратиона в Лазаревском районе города Сочи в минувшие выходные. Несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь, угрозы их жизни нет, уточнили в ведомстве. "Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи бездомные собаки напали на двух подростков
СК: в Сочи бездомные собаки напали на двух подростков