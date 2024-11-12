https://ria.ru/20241112/sobaka-1983402778.html
На Ставрополье мужчина до смерти избил собаку
На Ставрополье мужчина до смерти избил собаку - РИА Новости, 12.11.2024
На Ставрополье мужчина до смерти избил собаку
Житель Ставрополья предстанет перед судом за жестокое обращение с животными, после ссоры с бывшей женой мужчина до смерти избил собаку, сообщает пресс-служба ГУ РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T21:45
2024-11-12T21:45
2024-11-12T21:45
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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Житель Ставрополья предстанет перед судом за жестокое обращение с животными, после ссоры с бывшей женой мужчина до смерти избил собаку, сообщает пресс-служба ГУ МВД Ставропольского края. "После ссоры с бывшей супругой мужчина, выместил злость на их питомце. В состоянии алкогольного опьянения он вышел во двор и в присутствии женщины и несовершеннолетнего сына ударил собаку ногой, а затем, держа ее за цепь и задние лапы, несколько раз о землю, что в итоге привело к гибели животного", - говорится в сообщении. Пятидесятиоднолетний житель Левокумского округа предстанет перед судом за жестокое обращение с собакой, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240901/proverka-1969823045.html
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происшествия, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия
На Ставрополье мужчина до смерти избил собаку
Житель Ставрополья до смерти избил собаку после ссоры с бывшей женой