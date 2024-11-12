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В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 12.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:18 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/smi-1983405337.html
В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы
В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 12.11.2024
В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне и Запорожье, сообщают местные СМИ, РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T22:18
2024-11-12T22:18
специальная военная операция на украине
россия
киев
херсон
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
украина
запорожская область
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне и Запорожье, сообщают местные СМИ, "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее, по данным этого СМИ, взрывы уже звучали в городе. В свою очередь, издание "Страна.ua" сообщило о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье. Ранее о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщал назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983405173.html
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киев
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россия, киев, херсон, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация, украина, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Херсон, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация, Украина, Запорожская область, Херсонская область
В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы

"Общественное": в подконтрольном Киеву Херсоне и Запорожье прогремели взрывы

© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне и Запорожье, сообщают местные СМИ,
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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Ранее, по данным этого СМИ, взрывы уже звучали в городе.
В свою очередь, издание "Страна.ua" сообщило о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Ранее о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщал назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевХерсонВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрацияУкраинаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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