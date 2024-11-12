https://ria.ru/20241112/smi-1983405337.html
В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы
В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 12.11.2024
В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне и Запорожье, сообщают местные СМИ, РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T22:18
2024-11-12T22:18
2024-11-12T22:18
специальная военная операция на украине
россия
киев
херсон
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
украина
запорожская область
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне и Запорожье, сообщают местные СМИ, "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее, по данным этого СМИ, взрывы уже звучали в городе. В свою очередь, издание "Страна.ua" сообщило о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье. Ранее о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщал назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Херсон, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация, Украина, Запорожская область, Херсонская область
В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы
"Общественное": в подконтрольном Киеву Херсоне и Запорожье прогремели взрывы