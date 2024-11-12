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Словацкий депутат, посетивший Россию, опасается за жизнь - РИА Новости, 12.11.2024
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16:52 12.11.2024 (обновлено: 17:01 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/slovakiya-1983344934.html
Словацкий депутат, посетивший Россию, опасается за жизнь
Словацкий депутат, посетивший Россию, опасается за жизнь - РИА Новости, 12.11.2024
Словацкий депутат, посетивший Россию, опасается за жизнь
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, который столкнулся с нападками из-за поездки в Россию, обратился в полицию из-за опасений за свою... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:52
2024-11-12T17:01
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БРАТИСЛАВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, который столкнулся с нападками из-за поездки в Россию, обратился в полицию из-за опасений за свою жизнь, сообщило словацкое издание Aktuality. Блага посетил Москву в середине октября по случаю 80-летия МГИМО, где выступил с лекцией. Он говорил, что приехал также для того, чтобы поблагодарить Россию за освобождение Словакии от фашизма и извиниться за русофобию, которая существует сейчас на Западе. "Блага уже несколько месяцев обращает внимание на то, что противостоит волне ненавистнических высказываний. Государство ему поэтому назначило охрану. После возвращения из России, куда он ездил месяц назад как первый представитель правящей партии от начала российской агрессии против Украины, опасения Благи усилились. По нашим данным, политик в понедельник был в полиции в Братиславе, где подал заявление из-за опасений за свою жизнь", - говорится в информации издания. Блага ранее говорил, что столкнулся с волной нападок из-за визита в РФ. Его поддержал премьер Словакии Роберт Фицо, который подчеркнул, что разделяет взгляды Благи на антироссийские санкции, которые тоже считает несостоятельными. Блага является не только депутатом Европейского парламента, но и заместителем председателя партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), которую возглавляет премьер-министр Словакии Фицо.
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в мире, словакия, россия, москва, роберт фицо, мгимо
В мире, Словакия, Россия, Москва, Роберт Фицо, МГИМО
Словацкий депутат, посетивший Россию, опасается за жизнь

Aktuality: депутат Блага столкнулся с нападками из-за поездки в Россию

© RTДепутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© RT
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, который столкнулся с нападками из-за поездки в Россию, обратился в полицию из-за опасений за свою жизнь, сообщило словацкое издание Aktuality.
Блага посетил Москву в середине октября по случаю 80-летия МГИМО, где выступил с лекцией. Он говорил, что приехал также для того, чтобы поблагодарить Россию за освобождение Словакии от фашизма и извиниться за русофобию, которая существует сейчас на Западе.
"Блага уже несколько месяцев обращает внимание на то, что противостоит волне ненавистнических высказываний. Государство ему поэтому назначило охрану. После возвращения из России, куда он ездил месяц назад как первый представитель правящей партии от начала российской агрессии против Украины, опасения Благи усилились. По нашим данным, политик в понедельник был в полиции в Братиславе, где подал заявление из-за опасений за свою жизнь", - говорится в информации издания.
Блага ранее говорил, что столкнулся с волной нападок из-за визита в РФ. Его поддержал премьер Словакии Роберт Фицо, который подчеркнул, что разделяет взгляды Благи на антироссийские санкции, которые тоже считает несостоятельными.
Блага является не только депутатом Европейского парламента, но и заместителем председателя партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), которую возглавляет премьер-министр Словакии Фицо.
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