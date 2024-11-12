https://ria.ru/20241112/slovakiya-1983344934.html

Словацкий депутат, посетивший Россию, опасается за жизнь

Словацкий депутат, посетивший Россию, опасается за жизнь - РИА Новости, 12.11.2024

Словацкий депутат, посетивший Россию, опасается за жизнь

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, который столкнулся с нападками из-за поездки в Россию, обратился в полицию из-за опасений за свою... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:52

2024-11-12T16:52

2024-11-12T17:01

в мире

словакия

россия

москва

роберт фицо

мгимо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983347613_4:0:1085:608_1920x0_80_0_0_0fc07033cc838546a97b20f456b17d29.jpg

БРАТИСЛАВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, который столкнулся с нападками из-за поездки в Россию, обратился в полицию из-за опасений за свою жизнь, сообщило словацкое издание Aktuality. Блага посетил Москву в середине октября по случаю 80-летия МГИМО, где выступил с лекцией. Он говорил, что приехал также для того, чтобы поблагодарить Россию за освобождение Словакии от фашизма и извиниться за русофобию, которая существует сейчас на Западе. "Блага уже несколько месяцев обращает внимание на то, что противостоит волне ненавистнических высказываний. Государство ему поэтому назначило охрану. После возвращения из России, куда он ездил месяц назад как первый представитель правящей партии от начала российской агрессии против Украины, опасения Благи усилились. По нашим данным, политик в понедельник был в полиции в Братиславе, где подал заявление из-за опасений за свою жизнь", - говорится в информации издания. Блага ранее говорил, что столкнулся с волной нападок из-за визита в РФ. Его поддержал премьер Словакии Роберт Фицо, который подчеркнул, что разделяет взгляды Благи на антироссийские санкции, которые тоже считает несостоятельными. Блага является не только депутатом Европейского парламента, но и заместителем председателя партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), которую возглавляет премьер-министр Словакии Фицо.

https://ria.ru/20241025/siyyarto-1980133480.html

словакия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, россия, москва, роберт фицо, мгимо