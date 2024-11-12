https://ria.ru/20241112/sk-1983283388.html
Мужчина умер после конфликта с пассажиром в московском метро
Мужчина умер после конфликта с пассажиром в московском метро - РИА Новости, 12.11.2024
Мужчина умер после конфликта с пассажиром в московском метро
В больнице умер мужчина, получивший травму во время конфликта в московском метро, второго участника арестовали, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:57
2024-11-12T13:57
2024-11-12T18:37
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
московский метрополитен
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В больнице умер мужчина, получивший травму во время конфликта в московском метро, второго участника арестовали, сообщила столичная прокуратура.Стычка между двумя пассажирами произошла в переходе с "Марксистской" на "Таганскую", один мужчина ударил второго по голове, отчего тот упал."Сорокаоднолетний пострадавший был в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где спустя несколько дней скончался, а 29-летний злоумышленник был задержан на месте преступления", — добавили в ведомстве.Как уточнили в столичном СК, конфликт произошел 1 ноября.Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Фигуранту дела предъявили обвинение, и по решению суда его арестовали.
https://ria.ru/20241026/metro-1980258766.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), московский метрополитен
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Московский метрополитен
Мужчина умер после конфликта с пассажиром в московском метро
СК: мужчина умер после конфликта с пассажиром в московском метро