https://ria.ru/20241112/sk-1983283388.html

Мужчина умер после конфликта с пассажиром в московском метро

Мужчина умер после конфликта с пассажиром в московском метро - РИА Новости, 12.11.2024

Мужчина умер после конфликта с пассажиром в московском метро

В больнице умер мужчина, получивший травму во время конфликта в московском метро, второго участника арестовали, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:57

2024-11-12T13:57

2024-11-12T18:37

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

московский метрополитен

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В больнице умер мужчина, получивший травму во время конфликта в московском метро, второго участника арестовали, сообщила столичная прокуратура.Стычка между двумя пассажирами произошла в переходе с "Марксистской" на "Таганскую", один мужчина ударил второго по голове, отчего тот упал."Сорокаоднолетний пострадавший был в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где спустя несколько дней скончался, а 29-летний злоумышленник был задержан на месте преступления", — добавили в ведомстве.Как уточнили в столичном СК, конфликт произошел 1 ноября.Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Фигуранту дела предъявили обвинение, и по решению суда его арестовали.

https://ria.ru/20241026/metro-1980258766.html

https://ria.ru/20241107/peterburg-1982413533.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), московский метрополитен