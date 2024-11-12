https://ria.ru/20241112/sk-1983234910.html

СК возбудил дело после пожара в частном доме под Ростовом, где погибли люди

СК возбудил дело после пожара в частном доме под Ростовом, где погибли люди - РИА Новости, 12.11.2024

СК возбудил дело после пожара в частном доме под Ростовом, где погибли люди

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после пожара в частном доме в Ростовской области, где погибли шесть... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:17

2024-11-12T10:17

2024-11-12T10:17

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после пожара в частном доме в Ростовской области, где погибли шесть человек, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. Как сообщало ГУМЧС России по региону, пожар произошел в ночь на вторник в частном доме на улице Заозерная хутора Страхов в Семикаракорском районе. В доме жили рабочие, которые накануне праздновали день рождения. В результате пожара погибли шесть человек, двое пострадали. Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что следователи проводят осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели пожара, устанавливаются личности погибших. Прокуратура региона взяла ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.

https://ria.ru/20241112/pozhar-1983221805.html

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происшествия, россия, ростовская область