https://ria.ru/20241112/sk-1983234910.html
СК возбудил дело после пожара в частном доме под Ростовом, где погибли люди
СК возбудил дело после пожара в частном доме под Ростовом, где погибли люди - РИА Новости, 12.11.2024
СК возбудил дело после пожара в частном доме под Ростовом, где погибли люди
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после пожара в частном доме в Ростовской области, где погибли шесть... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:17
2024-11-12T10:17
2024-11-12T10:17
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после пожара в частном доме в Ростовской области, где погибли шесть человек, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. Как сообщало ГУМЧС России по региону, пожар произошел в ночь на вторник в частном доме на улице Заозерная хутора Страхов в Семикаракорском районе. В доме жили рабочие, которые накануне праздновали день рождения. В результате пожара погибли шесть человек, двое пострадали. Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что следователи проводят осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели пожара, устанавливаются личности погибших. Прокуратура региона взяла ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.
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происшествия, россия, ростовская область
Происшествия, Россия, Ростовская область
СК возбудил дело после пожара в частном доме под Ростовом, где погибли люди
СК возбудил дело после пожара в доме под Ростовом, где погибли шесть человек
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после пожара в частном доме в Ростовской области, где погибли шесть человек, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
Как сообщало ГУМЧС России по региону, пожар произошел в ночь на вторник в частном доме на улице Заозерная хутора Страхов в Семикаракорском районе. В доме жили рабочие, которые накануне праздновали день рождения. В результате пожара погибли шесть человек, двое пострадали. Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что следователи проводят осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели пожара, устанавливаются личности погибших.
Прокуратура региона взяла ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.