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В Сирии обстреляли военные базы США - РИА Новости, 12.11.2024
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22:27 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/siriya-1983405874.html
В Сирии обстреляли военные базы США
В Сирии обстреляли военные базы США - РИА Новости, 12.11.2024
В Сирии обстреляли военные базы США
Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор и база в провинции Эль-Хасаки атакованы во вторник ракетами и беспилотником, сообщил РИА Новости сирийский... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T22:27
2024-11-12T22:27
в мире
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
эль-хасаке
сирия
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ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор и база в провинции Эль-Хасаки атакованы во вторник ракетами и беспилотником, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. "Американская база на месторождении Конико в Дейр-эз-Зор была атакована беспилотником, который взорвался в юго-восточной части базы",- сказал источник. По словам собеседника агентства, другая база США, расположенная в Шаддади в провинции Эль-Хасаке, была обстреляна тремя ракетами, которые разорвались на территории военного объекта.
https://ria.ru/20241112/ssha-1983204078.html
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дейр-эз-зор (мухафаза)
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в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), эль-хасаке, сирия
В мире, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Эль-Хасаке, Сирия
В Сирии обстреляли военные базы США

Военные базы США в Сирии атаковали ракетами и беспилотниками

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор и база в провинции Эль-Хасаки атакованы во вторник ракетами и беспилотником, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
"Американская база на месторождении Конико в Дейр-эз-Зор была атакована беспилотником, который взорвался в юго-восточной части базы",- сказал источник.
По словам собеседника агентства, другая база США, расположенная в Шаддади в провинции Эль-Хасаке, была обстреляна тремя ракетами, которые разорвались на территории военного объекта.
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В миреСШАДейр-эз-Зор (мухафаза)Эль-ХасакеСирия
 
 
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