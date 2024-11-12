https://ria.ru/20241112/siriya-1983405874.html
В Сирии обстреляли военные базы США
В Сирии обстреляли военные базы США - РИА Новости, 12.11.2024
В Сирии обстреляли военные базы США
Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор и база в провинции Эль-Хасаки атакованы во вторник ракетами и беспилотником, сообщил РИА Новости сирийский... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T22:27
2024-11-12T22:27
2024-11-12T22:27
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ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор и база в провинции Эль-Хасаки атакованы во вторник ракетами и беспилотником, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. "Американская база на месторождении Конико в Дейр-эз-Зор была атакована беспилотником, который взорвался в юго-восточной части базы",- сказал источник. По словам собеседника агентства, другая база США, расположенная в Шаддади в провинции Эль-Хасаке, была обстреляна тремя ракетами, которые разорвались на территории военного объекта.
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в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), эль-хасаке, сирия
В мире, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Эль-Хасаке, Сирия
В Сирии обстреляли военные базы США
Военные базы США в Сирии атаковали ракетами и беспилотниками
ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор и база в провинции Эль-Хасаки атакованы во вторник ракетами и беспилотником, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
"Американская база на месторождении Конико в Дейр-эз-Зор была атакована беспилотником, который взорвался в юго-восточной части базы",- сказал источник.
По словам собеседника агентства, другая база США, расположенная в Шаддади в провинции Эль-Хасаке, была обстреляна тремя ракетами, которые разорвались на территории военного объекта.