https://ria.ru/20241112/siriya-1983405874.html

В Сирии обстреляли военные базы США

В Сирии обстреляли военные базы США - РИА Новости, 12.11.2024

В Сирии обстреляли военные базы США

Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор и база в провинции Эль-Хасаки атакованы во вторник ракетами и беспилотником, сообщил РИА Новости сирийский... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T22:27

2024-11-12T22:27

2024-11-12T22:27

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ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор и база в провинции Эль-Хасаки атакованы во вторник ракетами и беспилотником, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. "Американская база на месторождении Конико в Дейр-эз-Зор была атакована беспилотником, который взорвался в юго-восточной части базы",- сказал источник. По словам собеседника агентства, другая база США, расположенная в Шаддади в провинции Эль-Хасаке, была обстреляна тремя ракетами, которые разорвались на территории военного объекта.

https://ria.ru/20241112/ssha-1983204078.html

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

эль-хасаке

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в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), эль-хасаке, сирия