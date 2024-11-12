https://ria.ru/20241112/siriya-1983264927.html

Россия, Иран и Турция поддержали работу конституционного комитета Сирии

Россия, Иран и Турция поддержали работу конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 12.11.2024

Россия, Иран и Турция поддержали работу конституционного комитета Сирии

РФ, Иран и Турция считают важным возобновление работы конституционного комитета Сирии, говорится в декларации трех стран по итогам переговоров в Астане. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:45

2024-11-12T12:45

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АСТАНА, 12 ноя - РИА Новости. РФ, Иран и Турция считают важным возобновление работы конституционного комитета Сирии, говорится в декларации трех стран по итогам переговоров в Астане. Участники встречи подтвердили, что кризис в Сирии не имеет военного решения. "Призвали к скорейшему возобновлению его деятельности и проведению девятой сессии его редакционной комиссии при конструктивном подходе сирийских сторон", - говорится в заявлении. Также стороны подтвердили решимость оказывать поддержку работе комитета, подчеркнули необходимость осуществления конституционным комитетом своей деятельности для подготовки конституционной реформы без каких-либо бюрократических и логистических препятствий. "Призвали срочно обеспечить все необходимые условия для беспрепятственной работы комитета, включая решение проблемы с подбором соответствующей площадки", - следует из заявления. Кроме того, Россия, Турция и Иран выразили озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии, отвергли все односторонние санкции, подчеркнули важность продолжения оказания и увеличения объема гуманитарной помощи Сирии, обратили внимание на решение Дамаска о продлении разрешений гуманитарным агентствам ООН на использование пограничных переходов "Баб аль-Хава", "Баб Ас-Салям" и "Ар-Раи" на границе с Турцией. Стороны также отметили необходимость восстановления объектов инфраструктуры Сирии и содействия безопасному, достойному и добровольному возвращению беженцев, подтвердили свою решимость продолжать операции по взаимному освобождению задержанных или похищенных лиц.

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Дарья Буймова

в мире, сирия, турция, россия, оон