https://ria.ru/20241112/siriya-1983264927.html
Россия, Иран и Турция поддержали работу конституционного комитета Сирии
Россия, Иран и Турция поддержали работу конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 12.11.2024
Россия, Иран и Турция поддержали работу конституционного комитета Сирии
РФ, Иран и Турция считают важным возобновление работы конституционного комитета Сирии, говорится в декларации трех стран по итогам переговоров в Астане. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:45
2024-11-12T12:45
2024-11-12T13:01
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АСТАНА, 12 ноя - РИА Новости. РФ, Иран и Турция считают важным возобновление работы конституционного комитета Сирии, говорится в декларации трех стран по итогам переговоров в Астане. Участники встречи подтвердили, что кризис в Сирии не имеет военного решения. "Призвали к скорейшему возобновлению его деятельности и проведению девятой сессии его редакционной комиссии при конструктивном подходе сирийских сторон", - говорится в заявлении. Также стороны подтвердили решимость оказывать поддержку работе комитета, подчеркнули необходимость осуществления конституционным комитетом своей деятельности для подготовки конституционной реформы без каких-либо бюрократических и логистических препятствий. "Призвали срочно обеспечить все необходимые условия для беспрепятственной работы комитета, включая решение проблемы с подбором соответствующей площадки", - следует из заявления. Кроме того, Россия, Турция и Иран выразили озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии, отвергли все односторонние санкции, подчеркнули важность продолжения оказания и увеличения объема гуманитарной помощи Сирии, обратили внимание на решение Дамаска о продлении разрешений гуманитарным агентствам ООН на использование пограничных переходов "Баб аль-Хава", "Баб Ас-Салям" и "Ар-Раи" на границе с Турцией. Стороны также отметили необходимость восстановления объектов инфраструктуры Сирии и содействия безопасному, достойному и добровольному возвращению беженцев, подтвердили свою решимость продолжать операции по взаимному освобождению задержанных или похищенных лиц.
https://ria.ru/20240705/erdogan-1957660289.html
https://ria.ru/20240927/putin-1975013730.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, турция, россия, оон
В мире, Сирия, Турция, Россия, ООН
Россия, Иран и Турция поддержали работу конституционного комитета Сирии
Россия, Иран и Турция призвали продолжить работу конституционного комитета Сирии
АСТАНА, 12 ноя - РИА Новости. РФ, Иран и Турция считают важным возобновление работы конституционного комитета Сирии, говорится в декларации трех стран по итогам переговоров в Астане.
Участники встречи подтвердили, что кризис в Сирии не имеет военного решения.
"Призвали к скорейшему возобновлению его деятельности и проведению девятой сессии его редакционной комиссии при конструктивном подходе сирийских сторон", - говорится в заявлении.
Также стороны подтвердили решимость оказывать поддержку работе комитета, подчеркнули необходимость осуществления конституционным комитетом своей деятельности для подготовки конституционной реформы без каких-либо бюрократических и логистических препятствий.
«
"Призвали срочно обеспечить все необходимые условия для беспрепятственной работы комитета, включая решение проблемы с подбором соответствующей площадки", - следует из заявления.
Кроме того, Россия, Турция и Иран выразили озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии, отвергли все односторонние санкции, подчеркнули важность продолжения оказания и увеличения объема гуманитарной помощи Сирии, обратили внимание на решение Дамаска
о продлении разрешений гуманитарным агентствам ООН
на использование пограничных переходов "Баб аль-Хава", "Баб Ас-Салям" и "Ар-Раи" на границе с Турцией.
Стороны также отметили необходимость восстановления объектов инфраструктуры Сирии и содействия безопасному, достойному и добровольному возвращению беженцев, подтвердили свою решимость продолжать операции по взаимному освобождению задержанных или похищенных лиц.