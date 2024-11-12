Украинца Синченко* внесли в список террористов и экстремистов
Украинца Синченко* внесли в список террористов и экстремистов за шпионаж
Григорий Синченко*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинец Григорий Синченко*, обвиняемый в шпионаже и диверсиях в ДНР, внесен Россией в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть... Физические лица... 35. Синченко Григорий Андреевич*, 11.05.1991 года рождения, город Макеевка Донецкой области УССР", - говорится в перечне.
Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в конце мая 2023 года. Украинец Григорий Синченко*, обвиняемый в шпионаже и диверсиях на территории Донецкой Народной Республики, в ходе заседания в суде в Ростове-на-Дону не признал свою вину по большинству инкриминируемых ему статей.
"Признаю вину по одному эпизоду - побег, остальное - нет", - сказал он, отвечая на вопрос судьи об отношении к предъявленному обвинению.
Синченко* обвиняется, в частности, в незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, шпионаже, участии в террористическом сообществе, содействии диверсионной деятельности и совершении диверсии при отягчающих обстоятельствах.
Согласно обвинительному заключению, в 2016 году Синченко* изготавливал самодельные взрывные устройства, которые использовал для подрывов торговых киосков в Донецке, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. В 2018 году, по данным следствия, Синченко* начал сотрудничать со Службой безопасности Украины. Также Синченко* обвиняется в серии взрывов на территории Донецка, в частности подрыве в 2019 году железнодорожного моста-путепровода и столбов ЛЭП. Помимо этого, он следил за сотрудниками МВД ДНР, которых планировал убить.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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