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В пригороде Симферополя загорелся бензовоз - РИА Новости, 12.11.2024
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16:12 12.11.2024 (обновлено: 16:19 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/simferopol-1983328354.html
В пригороде Симферополя загорелся бензовоз
В пригороде Симферополя загорелся бензовоз - РИА Новости, 12.11.2024
В пригороде Симферополя загорелся бензовоз
Бензовоз с прицепом загорелся в пригороде Симферополя, пострадал один человек, на место выехали подразделения спасателей, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:12
2024-11-12T16:19
происшествия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Бензовоз с прицепом загорелся в пригороде Симферополя, пострадал один человек, на место выехали подразделения спасателей, сообщает крымское управление МЧС РФ."Поступило сообщение о возгорании на Московское шоссе, 11, территория пункта техосмотра. На месте горит прицеп с бензовозом. Найден один пострадавший. Предварительная площадь 30 квадратных метров", - говорится в сообщении.К месту ЧП направлено три отделения спасателей.
https://ria.ru/20241112/neftebaza-1983207104.html
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происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В пригороде Симферополя загорелся бензовоз

МЧС: в пригороде Симферополя загорелся бензовоз, есть пострадавший

© Кадр видео из соцсетейДым в Симферополе
Дым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Бензовоз с прицепом загорелся в пригороде Симферополя, пострадал один человек, на место выехали подразделения спасателей, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"Поступило сообщение о возгорании на Московское шоссе, 11, территория пункта техосмотра. На месте горит прицеп с бензовозом. Найден один пострадавший. Предварительная площадь 30 квадратных метров", - говорится в сообщении.
К месту ЧП направлено три отделения спасателей.
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