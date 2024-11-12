https://ria.ru/20241112/simferopol-1983328354.html

В пригороде Симферополя загорелся бензовоз

В пригороде Симферополя загорелся бензовоз - РИА Новости, 12.11.2024

В пригороде Симферополя загорелся бензовоз

Бензовоз с прицепом загорелся в пригороде Симферополя, пострадал один человек, на место выехали подразделения спасателей, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:12

2024-11-12T16:12

2024-11-12T16:19

происшествия

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Бензовоз с прицепом загорелся в пригороде Симферополя, пострадал один человек, на место выехали подразделения спасателей, сообщает крымское управление МЧС РФ."Поступило сообщение о возгорании на Московское шоссе, 11, территория пункта техосмотра. На месте горит прицеп с бензовозом. Найден один пострадавший. Предварительная площадь 30 квадратных метров", - говорится в сообщении.К месту ЧП направлено три отделения спасателей.

https://ria.ru/20241112/neftebaza-1983207104.html

симферополь

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происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия