https://ria.ru/20241112/siimferopol-1983381919.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре под Симферополем
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре под Симферополем - РИА Новости, 12.11.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре под Симферополем
Один из пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем находится в тяжелом состоянии, второй – в средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:45
2024-11-12T18:45
2024-11-12T18:45
происшествия
симферополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983352039_0:31:709:430_1920x0_80_0_0_fc4209014996ac11468fd22cf99dda09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Один из пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем находится в тяжелом состоянии, второй – в средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава. Ранее сообщалось, что в пригороде Симферополя загорелся газовоз, пострадали два человека. Площадь пожара составила 50 квадратов. "Предварительно, один пострадавший в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие будут госпитализированы", - сказали в пресс-службе. Пострадавших доставили в городскую больницу Симферополя.
https://ria.ru/20240424/vozgoranie-1942025393.html
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983352039_114:0:729:461_1920x0_80_0_0_63f901acb0475828c7c50b1cd55657ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь
Происшествия, Симферополь
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре под Симферополем
Один из пострадавших при пожаре под Симферополем находится в тяжелом состоянии
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Один из пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем находится в тяжелом состоянии, второй – в средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава.
Ранее сообщалось, что в пригороде Симферополя загорелся газовоз, пострадали два человека. Площадь пожара составила 50 квадратов.
"Предварительно, один пострадавший в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие будут госпитализированы", - сказали в пресс-службе.
Пострадавших доставили в городскую больницу Симферополя.