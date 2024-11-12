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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре под Симферополем - РИА Новости, 12.11.2024
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18:45 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/siimferopol-1983381919.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре под Симферополем
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре под Симферополем - РИА Новости, 12.11.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре под Симферополем
Один из пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем находится в тяжелом состоянии, второй – в средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:45
2024-11-12T18:45
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Один из пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем находится в тяжелом состоянии, второй – в средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава. Ранее сообщалось, что в пригороде Симферополя загорелся газовоз, пострадали два человека. Площадь пожара составила 50 квадратов. "Предварительно, один пострадавший в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие будут госпитализированы", - сказали в пресс-службе. Пострадавших доставили в городскую больницу Симферополя.
https://ria.ru/20240424/vozgoranie-1942025393.html
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происшествия, симферополь
Происшествия, Симферополь
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре под Симферополем

Один из пострадавших при пожаре под Симферополем находится в тяжелом состоянии

© МЧС России/TelegramЛиквидация возгорания газовоза под Симферополем
Ликвидация возгорания газовоза под Симферополем - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация возгорания газовоза под Симферополем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Один из пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем находится в тяжелом состоянии, второй – в средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава.
Ранее сообщалось, что в пригороде Симферополя загорелся газовоз, пострадали два человека. Площадь пожара составила 50 квадратов.
"Предварительно, один пострадавший в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие будут госпитализированы", - сказали в пресс-службе.
Пострадавших доставили в городскую больницу Симферополя.
На месте возгорания цистерны под Симферополем. 24 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В Крыму загорелась цистерна, погиб один человек
24 апреля, 14:15
 
ПроисшествияСимферополь
 
 
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