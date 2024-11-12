https://ria.ru/20241112/siimferopol-1983381919.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре под Симферополем

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре под Симферополем - РИА Новости, 12.11.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре под Симферополем

Один из пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем находится в тяжелом состоянии, второй – в средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:45

2024-11-12T18:45

2024-11-12T18:45

происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Один из пострадавших при возгорании газовоза под Симферополем находится в тяжелом состоянии, второй – в средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава. Ранее сообщалось, что в пригороде Симферополя загорелся газовоз, пострадали два человека. Площадь пожара составила 50 квадратов. "Предварительно, один пострадавший в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие будут госпитализированы", - сказали в пресс-службе. Пострадавших доставили в городскую больницу Симферополя.

https://ria.ru/20240424/vozgoranie-1942025393.html

симферополь

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2024

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происшествия, симферополь