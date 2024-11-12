https://ria.ru/20241112/shtraf-1983300860.html

Суд оштрафовал бывшего главного редактора BRIEF* Дергачева*

Суд оштрафовал бывшего главного редактора BRIEF* Дергачева* - РИА Новости, 12.11.2024

Суд оштрафовал бывшего главного редактора BRIEF* Дергачева*

Таганский суд Москвы оштрафовал на 60 тысяч рублей бывшего главного редактора объединённой редакции BRIEF* Владимира Дергачева* по двум протоколам, составленным РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:01

2024-11-12T15:01

2024-11-12T15:01

россия

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 60 тысяч рублей бывшего главного редактора объединённой редакции BRIEF* Владимира Дергачева* по двум протоколам, составленным за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Дергачев признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей по каждому из административных дел", - рассказал собеседник агентства. Протоколы, по два на Дергачева* и его заместителя Екатерину Винокурову*, были составлены по статье КоАП о производстве или распространении учредителем, членом, участником или руководителем признанного иноагентом юрлица (или объединения без юрлица) материалов без соответствующей маркировки. Они влекут наложение административного штрафа в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Сегодня суд также оштрафовал Винокурову* на 60 тысяч рублей. Ранее Дергачев* заявил РИА Новости, что ни он, ни Винокурова* не имеют отношения "к нынешнему BRIEF и прекратили сотрудничество с ним сразу после признания иноагентом", на содержание канала они повлиять не могут. Министерство юстиции РФ 16 августа внесло Telegram-каналы "BRIEF Важное"* и BRIEF* в реестр иностранных агентов. В этот же день проект покинули главный редактор BRIEF* Дергачев*, замглавреда Винокурова* и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин*. Позднее Telegram-канал BRIEF* был переименован в "ЕЖ/дневник", а "BRIEF Важное"* - в "ЕЖ/главное", деятельность каналов продолжилась без указания на статус иноагента. Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что рассматривает вопрос о возбуждении административного производства в отношении администраторов указанных Telegram-каналов по части 5 статьи 19.34 КоАП РФ. По закону каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете, за отсутствие указания статуса предусмотрена административная ответственность, поясняли в пресс-службе.* Внесены в реестр иностранных агентов

https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html

https://ria.ru/20240622/inoagenty-1954684669.html

https://ria.ru/20240809/smolyaninov-1965249393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, происшествия