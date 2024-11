https://ria.ru/20241112/shtraf-1983296304.html

Суд оштрафовал бывшего замглавреда BRIEF* Винокурову*

Суд оштрафовал бывшего замглавреда BRIEF* Винокурову* - РИА Новости, 12.11.2024

Суд оштрафовал бывшего замглавреда BRIEF* Винокурову*

Таганский суд Москвы оштрафовал на 60 тысяч рублей бывшего заместителя главного редактора объединённой редакции BRIEF* (канал внесен в реестр иностранных... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:41

2024-11-12T14:41

2024-11-12T14:41

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 60 тысяч рублей бывшего заместителя главного редактора объединённой редакции BRIEF* (канал внесен в реестр иностранных агентов) Екатерину Винокурову* за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Винокурова* Екатерина Владимировна признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей по каждому из административных дел", - рассказал собеседник агентства. Протоколы, по два на бывшего главного редактора объединенной редакции BRIEF* Владимира Дергачева* и его заместителя Винокурову*, были составлены по статье КоАП о производстве или распространении учредителем, членом, участником или руководителем признанного иноагентом юрлица (или объединения без юрлица) материалов без соответствующей маркировки. Они влекут наложение административного штрафа в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Ранее Дергачев* заявил РИА Новости, что ни он, ни Винокурова* не имеют отношения "к нынешнему BRIEF* и прекратили сотрудничество с ним сразу после признания иноагентом", на содержание канала они повлиять не могут. Министерство юстиции РФ 16 августа внесло Telegram-каналы "BRIEF Важное"* и BRIEF* в реестр иностранных агентов. В этот же день проект покинули главный редактор BRIEF* Дергачев, замглавреда Винокурова* и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин*. Позднее Telegram-канал BRIEF* был переименован в "ЕЖ/дневник"*, а "BRIEF Важное"* - в "ЕЖ/главное"*, деятельность каналов продолжилась без указания на статус иноагента. Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что рассматривает вопрос о возбуждении административного производства в отношении администраторов указанных Telegram-каналов по части 5 статьи 19.34 КоАП РФ. По закону каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете, за отсутствие указания статуса предусмотрена административная ответственность, поясняли в пресс-службе.* Внесены в реестр иностранных агентов

https://ria.ru/20241005/shtraf-1976474041.html

https://ria.ru/20241004/galerist-1976283964.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество